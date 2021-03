Další přídavek pro DOOM Eternal je za rohem, podívejte se na trailer

Loňský hit DOOM Eternal je jedním z mála pokračování zavedených sérií, které dokázalo uspokojit jak zasloužilé fanoušky, tak úplné nováčky (viz naše recenze). Čistokrevná střílečka už svým vydavatelům stihla vydělat přes 9 miliard korun, a tak není divu, že se ji snaží ještě trochu podojit. Ale nebojte, dělají to s citem a přídavek Ancient Gods nabízí o dost víc než násilně nastavovanou kaši (viz naše recenze).

Jeho druhá část a nejspíše i oficiální rozloučení s Eternalem pak nečekaně přijde již ve čtvrtek 18. března. Čerstvě vydaný trailer napovídá, že půjde o opravdu důstojný závěr, některé představené scény jsou skutečně epické.

Jelikož jsem poslední díl ještě nehrál, nemám ani tušení o čem se to ve videu vlastně mluví, ale to vůbec nevadí – předváděná akce vypadá natolik cool, že jen co dopíšu článek, mířím hned na Game Pass, ve kterém je Eternal aktuálně zdarma pro PC i Xbox.

To už bohužel pro DLC Ancient Gods neplatí, k mání je buď po 440 Kč za jeden díl anebo dohromady za 660 Kč.