Hlavní postavou posledního Dooma mohla být žena, přiznal vývojář

Už od svého prvního vydání v roce 1993 je Doom nedotknutelným králem stříleček z vlastního pohledu. Navzdory prudkému technologickému vývoji se na jeho základním konceptu v průběhu let nic nezměnilo, stále jde jen o nerovný boj mezi armádami pekelných příšer a jedním málomluvným mariňákem.

Nic na tom nezměnil ani skvělý poslední díl Eternal (naše recenze). Jeho režisér Hugo Marin v nedávném twitchovém rozhovoru prozradil, že tomu tak nemuselo být. Dlouho zvažoval, že do hlavní role obsadí ženu.

Doom není jen „klučičí“ zábavou.

„Styl boje by určitě stále byl agresivní, byl by to však jiný druh agrese. Určitě bych chtěl, aby to ovlivnilo hratelnost smysluplným způsobem. Opravdu jsem nad tím hodně přemýšlel,“ říká Martin s tím, že by hra měla jiné zbraně i zakončovací údery (glory kills).

Těžko říct, zda-li by i přes takovou změnu byl Eternal stejně zábavný, jistí si můžeme být tím, že by na internetu bylo o mnoho více nadávek a sprostých slov, než je tomu dnes. Už jsme se několikrát mohli přesvědčit, že někteří vášniví fanoušci videoher jsou velice konzervativní, se silnými ženami se nedokážou identifikovat a mají neovladatelnou potřebu se k tomu vyjadřovat na internetu.

Ale kdo ví, třeba se Doomgirl ještě někdy dočkáme, protože samotný Doomguy není žádnou výraznou osobností, na které by závisela kvalita hry.

Ostatně, nebylo by to poprvé, co v rozjeté sérii klasického svalovce nahradila žena. Připomeňme značky Gears nebo Wolfensteina, který bohužel dokonale ukázal, jak takový rebranding vypadat nemá.