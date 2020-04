RECENZE: Doom 64 je retro masakr, jak má být. Opovažte se ho nehrát!

Peklo na Zemi, které se odehrálo v klasické doomovce Doom II: Hell on Earth bylo zažehnáno. Naše rodná planeta, Mars i všechny další základny UAC (Union Aerospace Corporation) jsou umístěny v karanténě. Obávaná matka démonů však nepřestává chrlit zrůdnosti ze svého lůna. Na jedné ze stanic společnosti se objevila nejdříve radioaktivita a poté přítomnost monster. Je na našem hrdinovi Doomguyovi, či jak ho nazýváte, aby zatnul démonům tipec a poslal jejich rodičku zpátky do pekel.

Nalijme si čistého vína, v redakci jsme hráli Doom 64 téměř všichni, protože Nintendo 64 je naší oblíbenou konzolí. Kdo tuhle vřavu nezdolal v době původního vydání v roce 1997, nevyhnul se pozdějšímu dohnání restů v podobě redakčního retro FPS maratonu.

Hráli jste Doom 64 vy? Pokud zní odpověď ne, netrapte se tím. Chápeme to. Po dobu téměř 23 let šlo o exkluzivní záležitost pro Nintendo 64 a ne všichni tuto konzoli měli. Zároveň spousta lidí nesáhla z etických důvodů po emulátoru.

Doom s temnou tváří, jak ho nejspíš neznáte

Teď se pravidla hry změnila. S vydáním bombastického Doom Eternal, ze kterého jsou kromě výtek týkajících se hopsání všichni na větvi, se na moderní platformy podíval i Doom 64. Remaster konečně zavítal na Xbox One, PlayStation 4, Switch i PC. Díky Satanovi! Takže jak se hraje tato klasika dnes? Parádně.

Samozřejmě musíte vzít v potaz, že jde o remaster retro videohry se vším všudy. Grafika je tedy vyhlazená a viditelně prokoukla, ale stejně poznáte, že jde o titul starší více než dvě dekády. Jak jsem už před osmi lety napsal v tematickém retro článku, Doom 64 byl jediný z původní série, který byl opravdu jiný. A to se týká i vizuální stránky, ať už v původní, nebo aktuální hezčí remasterované podobě.

Doom 64 Doom 64

Zatímco první a druhý Doom si jsou vizuálně podobné jako vejce vejci, Doom 64 má výrazně pozměněnou grafiku. A to i přesto, že běží také na Doom Enginu a využívá 2D zpracování postav a 3D u prostředí. Hra je podstatně hezčí. I modely postav jsou detailnější.

Zombie vypadají jako v silnějším stadiu rozkladu a Cacodemon prohlédl do démonické krásy. Každý klasický protivník vypadá v Doom 64 úplně jinak. Demon vypadá opravdu jako démon a ne jako vypasené růžové prase. Cyberdemon je zase hotové kyperpunkové peklo a i létající lebka Lost Soul vypadá drsněji. Ne u všech modelů postav však došlo ke zlepšení. Imp i Mancubus se nám líbí více v původních hrách.

Strašidelné pojetí podtrhuje i ambientní až minimalistická hudba těžící z krátkých a temných melodií, nářků v pozadí a děsivého hučení.

Ve hře se objevují i noví nepřátelé. Například Nigthmare Imp je průhlednou verzí klasického protivníka, kterého je obtížnější spatřit. Vztah Impa k Nightmare Impovi je stejný asi jako u Demona a Spectra, kteří se ve hře oba taktéž objevují. Druhou novou potvorou je sama Mother of all Demons, která se představí jako finální boss hry.

Doom 64 je pojat v duchu prvních dílů, tudíž sice jde o řežbu, ale zároveň je to horor jako řemen. Strašidelné pojetí podtrhuje i ambientní až minimalistická hudba těžící z krátkých a temných melodií, nářků v pozadí a děsivého hučení. Zvuky jsou taktéž pekelné.

Remaster přinesl z pekla nové úrovně

Jsou totiž stejné jako u PlayStation a Saturn verze. Ty zvuky, když zemře Hellknight nebo Baron of Hell! Když se ta bezbožná kacířská ohavnost sesune k zemi, vytečou jí střeva a v agónii nelidsky řve. Ano, HALELUJA! I když má série Doom chválený metalový soundtrack, je potřeba si uvědomit, že metal není zrovna žánr, který by učaroval většině. Takže temnější a pomalý hudební doprovod sedne mnoha hráčům mnohem lépe do noty. Stejně jako nám.

Doom 64 Doom 64

Co se hratelnosti týče, je to ten starý dobrý Doom, který všichni známe. Důraz je kladen na hororové pojetí. Nejednou vám zmizí klíč, který chcete právě sebrat. Číhá na vás také spousta nástražných pastí. Doom 64 je prostě plnokrevný Doom a k tomu je ještě svůj. Na hráče čeká 32 + 8 levelů. Těch 32 je původních, ale nečekejte, že při normálním průchodu hrou najdete všechny. Nemalá část z nich jsou tajné úrovně, do nichž vchod musíte najít. Doom 64 není jen střílečka. Finální levely jsou vlastně každý sám o sobě hlavolamem.

Musíte hledat správnou cestu, klíče a přemýšlet, co spustit. Bez mozku se při hraní neobejdete, je to stoprocentně blbuvzdorná hra. V remasteru je přítomno 8 nových úrovní označených jako The Lost Levels. Za nimi nestojí pochopitelně původní vývojáři z Midway Games, nad kterými dohlíželi v id Software i sami pánové John Romero a John Carmack. Jsou prací lidí z Nightdive Studios, jenž se postarali o tento remaster. A stejně jako odvedli výbornou práci se samotnou předělávkou, tak se i se stejnou péči zvládli postarat o nové úrovně.

Vážně jde o horor. Nejenom hudba, ale i dění na obrazovce je děsivé. Tedy pokud vás stále dokážou vyděsit pixely. Na kůlech jsou naražené lidské hlavy, všude jsou rozvěšené vnitřnosti a na zemi se ještě pohybuje spletenec střev. Abyste se nebáli, budete mít po ruce vždy bohatý zbrojní arzenál. Nechybí osvědčené klasiky jako brokovnice, její dvouhlavňová sestřička, rotační kulomet, raketomet, plasmové puška nebo nechvalně proslulé BFG 9000.

Motorová pila se dvěma čepelemi

Doom 64 Doom 64 Doom 64 Doom 64

Novinky jsou oproti známým dílům Doom dvě. Tou první je dvoučepelová motorová pila. Proč? Protože jedna čepel je pro n00by, ale dvě jsou pro pořádné chlapy a ženštiny! Samozřejmě jinak funguje stejně jako její slavnější verze, ale je prostě víc cool. To druhou zbraní je pekelná ohavnost The Unmaker, což je satanisticky vytvořený kousek z masa a kůže, který pálí laser. Zajímavostí je, že čím více u sebe máte klíčů ke dveřím, tím silnější je. Zní to jako trochu pestřejší Doom, že? Přesně tím Doom 64 je. Velmi starou hrou, kterou jste však pravděpodobně dosud nehráli, ale máte skvělou možnost si tento neduh vynahradit.

Lepší není jenom grafika. Samotná plynulost hry je jako z jiného světa. Cokoliv šnečího to bylo dřív, je nyní 60 fps v dynamickém rozlišení šplhajícím až k 4K. Doom 64 běhá na Xboxu One X bleskurychle. Zvláště, pokud si zapnete volitelný autorun. Hra je nyní lehčí. Oproti originálu, který umožňoval ukládání až po splněných úrovních, ji lze uložit kdykoliv se vám zachce.

Jde tedy o obrovské usnadnění. Stejně však nejde o gamesu pro nějaké měchuřiny. Hra se taktéž hraje lépe na moderních ovladačích, než jak tomu bylo kdysi. Samozřejmě pak především na FPS příznivci oblíbeném Xbox One gamepadu s výraznou a dobře hmatatelnou spouští pro palbu.

Doom 64

Původní Doom 64 vyloženě špatné ovládání neměl, ale Nintendo 64 ovladač je přesto poděs. Nikdy se nám nedržel úplně pohodlně. Takže využívání dvojice analogových páček k pohybu a spoušť ke střelbě jsou dnes naprostou parádou. Stejně tak nelze přehlédnout kvalitní level design. Co úroveň, to vybroušený klenot. Vážně, nad těmito úrovněmi někdo hodně přemýšlel a strávil nad nimi hodně času.

Jak je vám už jasné, Doom 64 si prostě musíte zahrát! Pokud ne, přijdou si to s vámi Impové vyřídit. Tato remasterovaná verze je součástí deluxe edice Doom Eternal, nebo si ji můžete koupit zvlášť za něco málo více než stovku. Za takovouhle retro pecku je to jako zadarmo.

Hráli jste původní Doom 64?