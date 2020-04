Stáhněte si zdarma Just Cause 4, ať vidíte, jak vypadá nudná hra

Obvykle se vás v této rubrice snažíme informovat o hrách, co za to stojí, tentokrát ale uděláme výjimku. Just Cause 4 je totiž přes svoji krásnou grafiku jen hloupou a nesmírně stereotypní střílečkou. Její gamedesign patří někam na přelom milénia a jakmile se vyblbnete s poměrně detailní fyzikou, kterou hra nabízí, nebude v ní mít co dělat.

„Budete zabíjet nepřátele, chránit doprovod, něco hacknete, někam dojedete, před někým pláchnete, hodně toho zničíte a vyhodíte do vzduchu a tak stále a pořád dokola. Je to zábava tak na tři hodiny, ale pak se dostaví stereotyp a nuda,“ napsal Eman v naší recenzi a platí to i dodnes.

Jak se však říká, darovanému koni se na zuby nekouká a třeba zrovna vám padne tato zbytečná hra do noty. Za její vyzkoušení každopádně díky Epicu nic nedáte. Akce trvá do 23. 4., pak bude Just Cause 4 zase nahrazeno jiným titulem.