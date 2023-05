Jak doplnit lazaret. Hnilička vysvětluje: V úvahu připadají vyřazení hráči

Do závěrečné nominace na světový šampionátu se z útočníků po turnaji EHT v Brně nevešli Tomáš Hyka, Radan Lenc, Hynek Zohorna, Roman Horák a Michal Kovařčík.

Právě v útoku hrozí kalamita. Do reprezentačního lazaretu přibyl produktivní Lukáš Sedlák, jenž ve středu netrénoval a nad jehož pokračováním v turnaji se vznáší veliký otazník.

O provedení možné výměny hráčů promluvil ve středu s novináři manažer týmu Milan Hnilička.

Jaká je situace?

Neumím být konkrétní v tom, co se aktuálně zvažuje a co ne. Nově tento rok platí, že pokud má tým plnou soupisku a stávající hráč se zraní nebo onemocní, je možnost toho hráče nahradit. Zdravotní stav posoudí doktor IIHF. Je tam jediná podmínka.

Která?

Nový hráč musí být zapsán na takzvaném long listu. Tento seznam manažeři dodávají IIHF před začátkem turnaje. Je tam sedmdesát hráčů do pole a osm gólmanů.

Kdo na něm figuruje?

Na long listu jsou všichni potenciální hráči vyřazení po posledním přípravném turnaji v Brně, ale i ti, co působí v zámoří. Člověk nikdy neví, co se může stát.

Koho by se případné dodatečné povolání týkalo?

Mohu říct, že po posledním zúžení v Brně měli vyřazení hráči pohovory s trenéry. Ti o tomto pravidlu věděli a informovali kluky, kteří na poslední chvíli vypadli z finální nominace, že může nastat dodatečné povoláni. Požádali je, aby v rámci možností zůstali v kondici a nerozjeli se někam do světa.

Clonící český útočník Lukáš Sedlák (23) se raduje z gólu před kazachstánským brankářem Andrejem Šutovem (43).

Zkuste popsat jako bývalý reprezentant: Zvládl by hokejista rekreující na chalupě zasáhnout hned do zápasu mistrovství světa?

Je to situace, se kterou jsme se ještě nesetkali. Pravidlo je zavedeno nově. Trenéři to hráčům řekli dopředu. Neumím říct, jestli probíhá aktivní komunikace mezi Martinem Havlátem a hráči NHL. Byla intenzivní před odjezdem na šampionát. Kluci z Brna o tom vědí a je na nich, jestli se udržují, nebo ne.

Už jste někoho oslovil?

Já osobně ne. Tohle je otázka směrem k trenérům a Martinu Havlátovi. Ti řeší každodenní starosti kolem hráčského kádru. Já řeším technické záležitosti a aby trenéři měli informaci, jak se v tom mají pohybovat.

Přiblížíte, jak direktoriát vyhodnocuje vážnost zranění vyřazovaného hráče?

Pošleme report od týmového doktora směrem k oficiálnímu doktorovi IIHF. Buď to uzná a uvědomí tým, anebo žádost zamítne.

Předpokládám, že by zatrhl banálnější zranění nebo virózu.

Zkušenosti nemáme, je to nově zavedené pravidlo. Můžu jen dodat, že hráč, který bude uznán za zraněného, už se nesmí zapojit zpět do turnaje.

Švýcaři už pravidlo na turnaji využili. Máte odhad, jak dlouho celá záležitost zabere?

Mělo by jít o několik hodin. Zápasy na šampionátu rychle běží. Nedokážu říct, zda IIHF má na posouzení nějaký určitý limit, ale určitě musí být reakce operativní.