Zprdne vás už na ledě. Zbořil přeje Pastrňákovi trofej, ale...

Už letí...? Ne? Také ne? Tak kdo? Z šestice možných posil nakonec dorazila jediná: všestranný obránce Jakub Zbořil. Všichni ostatní se omluvili. I jindy naprosto spolehlivý David Pastrňák.

Útočník prožil z individuálního pohledu báječnou sezonu. Poprvé v kariéře nastřílel přes šedesát branek a nasčítal přes sto bodů.

„Ten borec měl neskutečnou sezonu. Drželo mu zdraví, hrál si svůj hokej, pořád vymýšlel a zkoušel si parádičky,“ poví Zbořil v Rize, když sleze z ledu a opře se o zeď po dobrovolném tréninku národního týmu.

Pastrňák od října do dubna Čechům servíroval nezapomenutelnou zábavu a živil v nich hrdost. V NHL povýšil na skutečnou megahvězdu.

A nakonec se dočkal i dvou nominací na prestižní trofeje.

S útočníkem Connorem McDavidem a bekem Erikem Karlssonem má šanci na trofej Teda Lindseyho pro nejlepšího hráče sezony podle hlasování hráčů.

S útočníky Matthewem Tkachukem a McDavidem vyhlíží zisk Hartovy trofeje pro nejužitečnějšího hráče, kterou přidělují novináři.

Český tým na MS 2023

„Jsem Čech a s Davidem hraju v jednom týmu, moc bych mu obě ceny po neuvěřitelné sezoně přál. Ale myslím, že půjdou McJesusovi,“ pokrčí rameny Zbořil.

Ne, nespletl si jméno, tak se přezdívá nepolapitelnému fantomovi z Kanady a velikánovi dnešní doby.

Pastrňák dal 61 branek, jenže McDavid 64. Pastrňák nastřádal 113 bodů, jenže McDavid těžko pochopitelných 153.

Zdá se to až trýznivé, že Pastrňák po svých výkonech neplatí za favorita. „McDavid ční nad ligou. Dá se bránit? Spíš jen... Člověk musí hrát dobře pozičně, odcouvat a nechat mu prostor jen u mantinelu. Nepustit ho do brány. Nebýt jeho, Pasta by byl nejlepší hráč NHL,“ tvrdí Zbořil. Ví to z první ruky, tuhle sezonu byl taky součástí Bruins, byť odehrál jen 22 mačů.

„Pořád chce tvořit, být rozdílový hráč a být vidět, takže vás dokáže pěkně zprdnout, když mu to tam nedáváte. Chce mít puk na hokejce a když si ho s vámi ťukne, očekává, že ho dostane zpátky,“ usměje se Zbořil.

Jak takové zprdnutí zhruba probíhá? „Hned jak brankář chytne puk, už se na vás otáčí: ‚Tys mě neviděl? Byl jsem úplně otevřenej!‘ Vy jen odpovíte: ‚Neviděl, no. Promiň!‘“

Útočník Bostonu David Pastrňák míří ke střídačce oslavit gól proti Pittsburghu.

Jako každá hvězda týmu nejlepší soutěže světa na to má právo. Kdo třeba příliš nesleduje noční zápasy NHL, pamatuje si minimálně loňský šampionát v Tampere, co Pastrňák dovede. A jak je soutěživý.

Zbořil dává za příklad karty, které často mastí čtveřice ve složení Pavel Zacha, Tomáš Nosek, Jakub Lauko a on. Jen tak pro zábavu.

„Smažíme prší a prostě u toho kecáme, Pasta s Davidem Krejčím obvykle jedou po své ose. Ale když přijdou, Pasta chce hrát jedině o peníze,“ poví Zbořil.

Vždycky o něco. Bez touhy vítězit by se Pastrňák sotva dostal tam, kde je. S Boston Bruins vytvořil i nový rekord ligy v počtu vyhraných zápasů, o to těžší musí být vyrovnat se s výpadkem v prvním kole s Florida Panthers.

Prožil úžasnou, ale taky pekelně náročnou sezonu s hořkým koncem.

Dojem teď může alespoň trochu uhladit případné ocenění prestižní individuální trofejí.