POHLED: Hokejový hromosvod Hrubec. Ale proč? Zlobu směřujte jinam

„Cedník.“

„Co tam furt dělá? Proč chytá?“

„Až nachumelí, postavím na zahradě Hrubce.“

Stačí vybrat jen pár slušnějších názorů z internetových diskusí, abyste pochopili, že se z jedenatřicetiletého gólmana stal při mistrovství světa v Rize hromosvod zloby českých fanoušků.

Při úvodní výhře 3:2 proti Slovensku komicky chyboval, když si poskakující puk zametl do vlastní brány. Při pondělní porážce 3:4 v prodloužení proti Lotyšům kolosální minelu nepředvedl, ale po mátožném výkonu celého týmu to slízl zase z velké části on.

Vyčítá se mu, že neobstál na dvou velkých turnajích jako jednička. Jenže předloňský šampionát v Rize zpackal pod kuratelou kouče Pešána celý mančaft. Loni na olympiádě v Pekingu chytal zase Hrubec po týdenním nicnedělání v hotelovém pokoji, kde vyčkával na negativní covidový test.

Gólman Curychu má zkušenosti, úspěchy, ale zatím i slušný náběh stát se druhým Červenkou, jemuž se až do loňského bronzového vykoupení přisuzoval každý reprezentační krach. Při zápasech fotbalové reprezentace už nějak z podstaty dráždil fanoušky záložník Plašil.

Jistě, Hrubcovy aktuální výkony v Lotyšsku mají k ideálu zatím daleko. Nejisté počínání gólmana může národní tým v rozhodující chvíli připravit o vytouženou medaili. Současný rozjezd turnaje ale představuje hlavně testování, kdo při nich klíčový post obsadí.

A pokud cítíte z brankářského obsazení vztek, směřujte ho k těm, kteří ho mezi tyče posílají.