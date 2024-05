Mrázek měl skvělou rozehrávku, ocenil Rulík. A góly? Nevyhověli jsme si, řekl

Po čtvrtečních devětatřiceti ranách na branku Finska vyslali čeští hokejisté dalších čtyřiatřicet pokusů na švédského gólmana Filipa Gustavssona. Nepřekonali ho, nestačila jim na to ani dvouminutová power play při přesilovce pár minut před koncem třetí třetiny.

„Kluci dnes opravdu bojovali, nechali na ledě hodně sil. Odvedli bojovný výkon, snažili se, šli za tím, aby zápas dneska dopadl dobře pro nás. Výkon byl lepší než ve čtvrtek s Finskem. To jsme chtěli, abychom se posunuli dopředu,“ řekl Radim Rulík při rozhovoru s novináři.

V noci se mu můžou otevřít další možnosti, pokud v sedmém zápase 1. kola play off proti Torontu neuspěje Boston s Davidem Pastrňákem a vypadne, ale po porážce se Švédy bylo na Rulíkovi vidět, že se koncentruje především na svůj stávající tým.

Povedl se požadovaný posun?

V úvodu zápasu, v prvních deseti minutách, nás podržel brankář Mrázek. Chytil velké šance Švédů. Nám nešly nohy, což nevím, jestli nemohlo být ovlivněno slavnostním ceremoniálem před úvodním buly. Pro oba týmy je stejný, začátek jsme ale nezachytili my, Švédové byli lepší. Měli lepší start na kotouč, lepší pohyb, z toho si vytvořili šance. Od 10. minuty se to srovnalo.

Proč se to nepromítlo do výsledku?

Přišla situace, o které jsme věděli, že ji Švédové hrají. Odskočil nám centr, přečíslil nás, dostal dlouhou přihrávku a z brejkové situace dal soupeř gól. Už ve druhé třetině, v jejím závěru, měli jednu takovou situaci, ze které hrozil nebezpečný brejk, po každém pro ně příznivém odrazu puku strašně rychle startovali dopředu. Věděli jsme, že se o brejky budou snažit, jeden se jim podařil, to jde na náš vrub.

73 střel ve dvou zápasech vyslal na turnaji v Brně národní tým, výsledkem je pouze jeden gól.

Vyčítáte něco při poměru střel na branku 34:12 něco svým hráčům?

Když budou takhle pracovat, tak si myslím, že góly přijdou. Teď je v našem zájmu, abychom udrželi dobrou atmosféru, aby hráči neměli hlavy dole. Nechci to zlehčovat, ale pořád je to příprava, a že můžeme jít touto cestou. Jak byl na naší straně vynikající gólman, který měl skvělou rozehrávku, což musím vyzdvihnout, tak na švédské straně byla v brance taky extratřída. Nebylo to jednoduché.

Co jste říkal dlouhé power play, kterou jsme při přesilovce začali hrát skoro pět minut před koncem?

Šli jsme do rizika a zároveň jsme si power play chtěli vyzkoušet. Nevím, co je pravdy na tom, co kluci říkali, že tady v tom teple už nebyl moc kvalitní led, neklouzalo to. Bohužel jsme si to nedali na volej a nevyhověli jsme si, nebyli jsme nebezpeční. Ve hře šest na čtyři bychom měli mít lepší zakončení.

Hokejisté Švédska se radují ze vstřelené branky proti Česku.

Blíží se finální řez v kádru. Zvyšuje vaše dilema skutečnost, že nedáváte góly?

Nevím, jestli ještě máme nějaké snajpry mezi hráči, které jsme sem do Brna povolali... My si za tím jdeme, góly chceme dávat. Bohužel je nedáváme. Teď si nad sestavu sedneme, budeme o ní diskutovat, určitě dlouho. (Hodinu po utkání oznámil mluvčí týmu Ondřej Kalát, že všechny škrty v sestavě budou oznámeny až v neděli, pozn. red.)

Může být střelecká mizérie způsobena tím, že se víc bojuje o místa, než by se hrálo na souhru?

To si nemyslím. Myslím si, že je to o kvalitě soupeře.

Ten bude ale kvalitní i na mistrovství v Praze.

Já vím.

Jak znepokojující se, že se povedlo dát pouze jeden gól za 120 minut?

Potěšující to není, samozřejmě. Myslím si, že v tuto chvíli je potřeba trpělivost a píle.

Jakým způsobem se budete snažit udržet hráčům hlavy nahoře?

Změní se sestava. Dnes jich hodně nehrálo, zítra se Švýcarskem budou hrát. Nastoupí jiný tým.

Mohla být neplodná power play výsledkem toho, že jste nechtěli odhalit secvičované vzorce? Že byste jinak byli víc nebezpeční?

Měli jsme jednu přesilovku a pak jednu power play. Dvě situace. Jak jsem řekl, při šest na čtyři jsme si nevyhověli, na čemž možná měl podíl i horší led. Nedali jsme si dobře puk. Na nic se nevymlouvám, zakončení jsme měli mít nebezpečnější. Na tom budeme pracovat, a věříme, že jak jsme se zlepšili od minulého zápasu, tak budeme pracovat na zlepšení. To je cesta.