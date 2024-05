Hokejisté Velké Británie mají v nominaci na MS i střelce Kirka z Litvínova

Kirk v Rize v sedmi zápasech vstřelil sedm branek a podělil se o korunu pro krále střelců s Kanaďanem Andrewem Mangiapanem. S devíti body byl šestý v produktivitě. Na předešlém MS v roce 2019 v Košicích ještě v šesti duelech nebodoval. Kirka v roce 2018 draftovala v 7. kole na 189. pozici Arizona. Působil na jejích farmách v AHL a ECHL.

V průběhu sezony 2022/23 odešel do finské ligy do Jukuritu Mikkeli, dokud loni v létě zamířil do Litvínova. Za Severočechy v základní části extraligy nasbíral v 52 zápasech 30 bodů za 19 branek a 11 asistencí. Ve 13 zápasech play off vstřelil devět gólů a stal se nejlepším střelcem. Se 13 body byl třetí v produktivitě. V roce 2022 na MS v Tampere, kde Britové sestoupili, Kirk kvůli zranění chyběl a loni v Nottinghamu pomohl k vítězství ve skupině A divize I a postupu.

Čtyřiadvacetiletý útočník Sean Norris má i české občanství, protože jeho matka se narodila v Česku. On sám působil v sezoně 2016/17 v dorostu Písku a o ročník později v juniorce Jihlavy. V britské reprezentaci debutoval na únorové kvalifikaci o olympijské hry v Cardiffu a první velký turnaj jej čeká v Praze. „Je to můj sen hrát v České republice za Velkou Británii a také mého dědy,“ řekl Norris v lednu deníku Belfast Telegraph.

Debutovat na světovém šampionátu mezi elitu budu vedle Norrise gólman Lucas Brine, obránce Nathanael Halbert a útočníci Sam Ruopp, Cam Critchlow, Johnny Curran a Cole Shudra.

Šestice hráčů se narodila v Kanadě - brankář Jackson Whistle, Ruopp, Critchlow, Curran a další útočníci Ben Lake a Brett Perlini - a dva ve Spojených státech amerických - obránce Evan Mosey a útočník Cade Neilson.

Ruoppa draftoval v NHL v roce 2015 v 5. kole na 129. pozici Columbus, ale hrál nejvýše v ECHL. Šestatřicetiletý útočník David Phillips se chystá na 17. mistrovství světa a z toho čtvrté mezi elitou.

Tým kouče Peteho Russella se přesune do Prahy v neděli a čeká jej čtyřdenní kemp ve Slaném, kde v úterý sehraje generálku s Kazachstánem. Má za sebou duely s Polskem v Leedsu (3:1) a v Nottinghamu (2:1 po samostatných nájezdech).

Britové vstoupí do šampionátu v sobotu 11. května duelem proti Kanadě a v dalších zápasech základní skupiny A v Praze narazí na Finsko, Švýcarsko, Dánsko, v sobotu 18. května od 20:30 na Česko a dále pak na Norsko a Rakousko.