Milejší Jalonen: Neurčuji, kdo bude chytat. Hrubcův výkon nebyl stoprocentní

„Vím, že máte hodně otázek, budu se snažit na ně odpovídat,“ začal Jalonen, když skončil dobrovolný trénink za účasti zraněných útočníků Filipa Chlapíka a Chytila.

„Nejdřív jsem vám chtěl ukázat tuhle tabulku (viz foto). Fakta ze zápasu s Lotyšskem. Superšance za šedesát minut. Při hře v pěti máme 10, oni 11. V přesilovce a oslabení máme čtyři, oni tři. V prodloužení my čtyři, oni tři. Celkově jsme měli osmnáct šancí vstřelil gól, oni sedmnáct. Celkově nás přitom přestříleli 35 ku 25, ale měli spoustu střel z úhlu, které většinou neprojdou do brány,“ vykládal.

Takže zůstáváte pozitivní?

Ano. Dobře, možná Lotyši strávili víc času v útoku než my a než jsme plánovali. Trochu nám chybělo efektivní napadání jejich beků, ale i tak jsme dali tři góly. Viděli jsme opravdu dobrý zápas ve vysoké rychlosti a hodně soubojů. Sami jsme v prodloužení mohli rozhodnout, Tomášek dorážel. Za chvíli doráželi oni a dali gól. Tak tenká hranice panuje na mistrovství světa mezi výhrou a prohrou.

Roman Červenka říkal, že problém mohl být i ten, že Lotyši nebyli tak unavení, kdežto Češi hráli dva zápasy ve dvou dnech.

(kroutí hlavou) O. K., vždycky můžeme najít nějakou omluvu. Jasně, oni odpočívali a možná to vliv trochu mělo. Ale takový je program turnaje, my v tom nemůžeme hledat příčinu prohry.

Na led se vrátili Chlapík s Chytilem. Jaké máte zprávy?

Chlapíkova situace je o trochu lepší, u Chytila musíme jít den po dni. Cítil tlak v místě, kde ho puk trefil (levá tvář). Chtěli si to na ledě zkusit, víc říct nemůžu, musíte se zeptat doktora.

Už jste mluvil s trenéry o brankářích?

Měl bych vnést do rolí v týmu víc jasno. Martin Erat má na starost přesilovku a bavíme se spolu jen o ní. Fredrik Norrena se koncentruje pouze na naše oslabení a přesilovkové formace soupeřů. Zdeněk Orct vymýšlí hlavní plán s gólmany a já s ním obvykle souhlasím. Oni rozhodují za svůj úsek, já za to pak přebírám zodpovědnost.

Máte poslední slovo?

Mám, ale věřím svému štábu. Neříkám Orimu (Orctovi), kdo bude chytat, to říká on mně. A já za to pak přebírám zodpovědnost. Nesu ji já. Teď si musíme sednout a prodiskutovat, jaký bude plán pro další čtyři zápasy.

Líbil se vám Hrubcův výkon proti Lotyšsku?

Ne stoprocentně.

Stane se někdy, že s Orctem nesouhlasíte a řeknete, že to bude jinak?

Neřeknu ne. Je to jeho rozhodnutí. On se na to specializuje. Já ho musím podporovat a věřit tomu, co řekne. A pak je to moje zodpovědnost. On to ví.

Znáte celý plán ohledně nasazování gólmanů? Líbí se vám?

Zatím ano. Dvě vítězství, jedna porážka v prodloužení. Ale teď máme před sebou ještě čtyři zápasy.

Mluvíte s brankáři?

Samozřejmě s nimi mluvím, jen ne o jejich práci, to nechávám na Orim.

Budete měnit něco ve vaší hře?

Musíme zlepšit napadání. V prvních dvou zápasech se nám dařilo, teď naši útočníci jezdili příliš daleko od sebe. Chceme být agresivnější. Čeká nás Slovinsko, naprosto odlišný soupeř. A pak Norové.

Trenér české hokejové reprezentace Kari Jalonen.

Chystáte změny v sestavě?

Musíme se na to teprve podívat, hráči teď mají volno. Půjdou na Jurmalu na pláž, do sauny, do bazénu a dají si společnou večeři. Chci jim dopřát odpočinek. Žádné pracovní schůzky, dostanou úplné volno.

Vy si hlavu vyčistíte?

Nemusím. Jsem tady, abych pracoval. Budeme sledovat zápasy, protože budou hrát Norové a Slovinci. Možná s trenéry zajdeme na večeři, na české pivo.

Neměl jste problém po Lotyšsku usnout? Nehonily se vám hlavou nápady a myšlenky, co šlo udělat jinak?

Mně se v hlavě honí pořád nějaké nápady. Ale usnu, s tím problém nemám. Stačí mi pět šest hodin spánku.

Váš tým trápí zranění, zažil jste někdy něco podobného?

Už tři kluci... (Chlapík, Smejkal, Chytil). Nezažil a doufám, že se jejich stav zlepší. Změnili jsme útoky, Červus se Sedlákem a Kubalíkem hráli velmi dobře, dali dva góly.

Neočekáváte víc i od ostatních útoků?

Černochova lajna měla spoustu šancí, ale nevyužila je. Vlastně dali důležitý gól v první třetině. Odvedli dobrou práci, Voženílek velmi dobře clonil, Beránek vyhrál souboj. Ale pořád přemýšlíme, jak útoky pracují.

Co říkáte na Švýcarsko, kterému přijede spoustu posil z NHL?

Znám jejich trenéra. Bydlíme ve stejném hotelu a mluvili jsme o tom. Mají dobré hráče a další přijedou. Pro ně to je dobře, my se staráme spíš o všechna ta zranění, co máme.