Co máš na hlavě, Koště? Pastrňák to měl taky, kření se český obránce

Je to účes, který frčel v 80. a 90. letech minulého století. Neznáte mullet? A co vpředu byznys, vzadu party? Anebo ještěrka, deka nebo veverčí kožešinka? Snad se už trošičku chytáte.

Takové háro si už několik týdnů pěstuje Košťálek, jenž poslední dvě sezony odsloužil v Pardubicích, kde patří k nejlepším ofenzivním zadákům celé extraligy.

„Vždycky jsem si na play off něco udělal s vlasy, obarvil si hlavu nebo se ostříhal,“ vysvětluje Košťálek zrod nevšedního účesu. „A letos mě napadl mulleťák.“

Při rozhovoru po středečním tréninku národního týmu v Rize naoko posmutní, protože nebyl prvním českým hokejistou se svěžím jarní úpravou vzhledu. „Všiml jsem si, že s tím přišel Pasta. Asi stejnej nápad.“

I hvězdný David Pastrňák zaujal účesem v bojích o Stanley Cup. Jenže po vyřazení Boston Bruins z play off reprezentaci neposílil, a tak jediný mulletí exemplář v národním týmu slyší na jméno Koště.

Košťálek přizná, že po semifinálovém konci Dynama musel vizáž trochu „opravit“. „Už jsem musel zarovnávat předek. V Brně jsem byl u holiče opravovat i boky. Zadek nechávám bejt,“ přibližuje.

„Nervozita asi trošku přijde“

Právě při závěrečné reprezentační generálce v Brně se Košťálek dozvěděl, že jeho jméno poprvé figuruje i v české nominaci na mistrovství světa. Z tréninků a náznaků to vypadá, že minimálně při rozjezdu turnaje nebude mít jen roli komparzisty.

Reprezentační trenéři s ním počítají do přesilovkové formace kapitán Červenky na modrou čáru. „Bude to v pohodě, hraju to celý rok,“ ujišťuje pardubický bek. Při hře pět na pět by měl naskakovat na led s klubovým parťákem Tomášem Dvořákem. „Je to pro nás jednodušší. Oba víme, co od sebe čekat.“

Oba by měli debutovat na šampionátu při pátečním českém vstupu do turnaje proti Slovákům. „Asi nervozita trošku přijde,“ uvažuje Košťálek. „Po prvním odehraném puku to bude lepší, spadne to z nás a bude to v pohodě.“

Stoupající nervozitu před prvním dotykem puku na šampionátu by u Košťálka mohly zahnat úvahy, jaký účes by si vytvořil po případném úspěchu na světovém šampionátu. „Nemůžu bláznit a vymýšlet kraviny. Mám rodinu, se kterou musím taky někam ven,“ rozesměje se Košťálek. „Nechám to asi bejt, maximálně ostříhám zadek a udělám z mulleta klasicky letní sestřih.“