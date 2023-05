Od slov k činům může přejít už v pátek odpoledne, kdy v Rize se spoluhráči vstoupí do šampionátu zápasem se Slovenskem (od 15.20).

Fanoušků na Českých hrách, když jste v neděli nehrál, za vámi přišlo hodně, že?

Možná jsme měli až moc viditelné místo. (úsměv) Občas jsem na lidech i viděl, že je jim blbé o fotku poprosit, ale to není nikdy problém. Bylo to příjemné. Pak jsme odešli do kabiny sledovat hokej v televizi, člověk kolikrát vidí lépe než na tribuně. Bylo to v pohodě.