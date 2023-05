Pět, čtyři, tři, dva, nula. Proč hokejistům chybí jednička? Vymstilo se to

Riga (od našeho zpravodaje) - Pět. Čtyři. Tři. Dva. Nula. Ne, není to chyba v odpočtu. Jen se vynechává číslovka, která se stejně v hokejové reprezentaci moc nenosí. Češi v pátek vstupují do mistrovství světa bez jednoznačné brankářské jedničky. Nebo o ní minimálně nemluví. Spíš mlží. A debata splyne do nekonečné smyčky. „Všechno řekne hlavní trenér. Víc já k tomu nemůžu říct,“ poví Šimon Hrubec, jeden z tria reprezentačních gólmanů v Rize.