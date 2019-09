Česku hrozí první mrazíky. Připravte se a zachraňte úrodu ze zahrádky

V některých lokalitách hrozí od čtvrtka přízemní mrazíky i minus pět stupňů Celsia. Typicky nejohroženější jsou rajčata, ale stejně tak i tykvovité plodiny jako dýně. Podle teplot, které se čekají ve vaší lokalitě, je potřeba plodiny buď sklidit, nebo ochránit proti mrazu.

U rajčat záleží na odrůdě a místních teplotních poměrech. Někdo už má dávno sklizeno, ale na mnohých záhonech ještě vidíte spoustu zelených plodů. V současné situaci je lepší obejít záhony a zachránit, co se dá.

Problém je v tom, že jakmile zmrznou povrchové vrstvy plodu, od tohoto místa začnou plody hnít směrem dovnitř. I kdyby teploty opět vzrostly, bude rajče znehodnocené.

Některá rajčata jsou už téměř červená, odborníci doporučují trhat je i se stopkou, zelená by se měla trhat s větvičkou. I taková ještě mohou dozrát, trvá to však měsíc až šest týdnů.

Podle babských rad zrání rajčat uspíší, když se s nimi vloží do mísy pár jablek. Ovšem ne ty zimní, které se kupují v obchodě, ale spíš podzimní jablko ze zahrady. Jde o to, že rajčata potřebují k dozrání ethylen, jehož je v kupovaných odrůdách málo. Doporučují se odrůdy jako James Grieve nebo Grávštýnské, které jsou pro tento účel ideální.

Bedýnka s rajčaty by měla být v teple, minimum je kolem 15 °C, klidně mohou být i v pokojové teplotě. Jen je potřeba se jimi každý den probrat, abyste zkontrolovali, zda některé z nich nezačíná hnít.

Rajčata se samozřejmě konzumují i v zeleném stavu, ale to se moc nedoporučuje, protože obsahují solanin (podobně jako nedozrálé brambory). Není to nic, z čeho by se člověk otrávil, ale je vhodnější je tepelně zpracovat. Třeba do čatní nebo čalamád.

Pórek letní sklízejte hned

Pórek letní je velmi málo odolný proti mrazu a bylo by vhodné sklidit ho co nejrychleji. Klidně ho můžete skladovat ve sklepě. Na rozdíl od pórku zimního, který lze mít na záhonu klidně až do Vánoc. Pokud chcete, aby se vám ho podařilo i v zimě dobře vytáhnout, je ideální ho přihrnout.

U celeru záleží na lokalitě. Pokud se předpokládá, že teploty neklesnou pod minus tři stupně, stačí vzít kus netkané textilie a nejlépe ve dvou vrstvách záhon přikrýt. Jestli hrozí větší mráz, je nejlepší ho vytáhnout ze země. Nejde o to, že by poškodil bulvu samotnou, ale napadne srdíčko kolem natě, od kterého pak začne celý plod zahnívat. Pokud na celer zapomenete a necháte ho projít mrazem, rozhodně ho dlouho neskladujte. Je lepší ho ho co nejdřív zpracovat, třeba zamrazit.

V Česku se hojně pěstuje také tykev (dýně) olejná a populární hokaido. Tykve obsahují hodně vody, takže se jich týká stejné nebezpečí jako rajčat. Jakmile mráz poškodí pletiva poblíž pokožky plodu, začíná zahnívat. Postupovat se může stejně jako u rajčat: sklidit a nechat dozrávat v pokojové teplotě klidně až do listopadu.