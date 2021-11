S motorovou vránou u nás umím lítat jenom já, popisuje sokolník

Kolik dravců má vaše společnost Zayferus?

Celkem jich máme kolem osmdesáti, 50 létajících a zhruba 30 jich je v důchodu, ale do toho počítám i mláďata, která ještě nelétají. Druhů máme taky asi třicet.

Máte i ptáky pro střední Evropu exotické, třeba orla bělohlavého...

Rarit máme hodně, ale bělohlavého orla k nim nepočítáme. Toho má dnes každá zoologická zahrada i lidé, kteří dělají ukázky s dravci. Před 20 lety byl na tyhle orly v zoo pořadník a trvalo i šest let, než jste se k orlovi dostal. Ale protože byl žádaný, začali ho všichni odchovávat. Takže lidi, kteří ho chtěli, už dávno orla mají. On žije třeba 50 let, když s ním lítáte, a pokud s ním neuděláte nějakou hrubou chybu, máte ho v podstatě do konce života. I proto je dnešní trh s orly přesycený. My máme dva orly bělohlavé – jeden má 20, druhý 15 let – a dalšího nepotřebujeme. Popravdě by už s ním ani nikdo od nás nestíhal lítat.

Ale za velké rarity považujeme orly bojovné – ty má v Evropě strašně málo zoologických zahrad, a my máme hned pár. Orel bojovný je nejsilnější orel v Africe, připomíná harpyji (velký dravý jihoamerický pták, pozn. red.), takže se s námi i lidé na Facebooku hádají, že jde o harpyji. Musím jim vysvětlovat, že jsme toho ptáka kupovali, máme od něho doklady a předpokládáme, že zahraniční chovatel ví, co odchoval. (směje se) Další naší raritou je orlík kejklíř, sokol šahin, bílí lovečtí sokoli a určitě orel kamčatský, který luxusně létá. To je největší orel světa, ale už ho u nás mají čtyři nebo pět sokolníků – ještě před osmi lety jsme ho měli jediní.