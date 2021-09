Sokolnictví se naučíte nejdřív za pět let. Do kurzu mi chodí i malé děti, říká lektor

Jakmile Jan Marek vstoupí do velké cvičné voliéry na zahradě rodinného domu na okraji Velké Dobré u Kladna, dravci sedící na sokolnických posedech na něho okamžitě z radosti začnou volat. Má je prostě v malíčku. Však se práci s dravci věnuje prakticky celý svůj život. Profesionálním sokolníkem se stal už před lety. Působil pak 37 roků jako vedoucí biologické ochrany Letiště Václava Havla. Pak si splnil svůj sen a předloni založil soukromou školu sokolnictví, která nese jeho jméno. V září začal její druhý ročník.

Co vás vedlo k založení u nás ojedinělé školy pro sokolníky?

Člověk chce v životě občas zkusit něco nového. A myslím, že práci s dravci docela rozumím, a rád bych své zkušenosti někomu předal. K tomu mě velmi baví práce s dětmi. A je to šance je blíže seznámit s přírodou. Chodíme s dravci létat do lesa, na pole, louky...