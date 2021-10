Stát v boji s africkým morem vybízí myslivce k intenzivnímu lovu divočáků

Stát vybízí myslivce k ještě intenzivnějšímu lovu divokých prasat. Uvedla to po pondělním jednání ústřední nákazová komise. Je to kvůli africkému moru, která zvířata přenášejí a který se šíří v Německu a Polsku v blízkosti českých hranic. V případě opětovného zavlečení afrického moru prasat do Česka požádá ministerstvo zemědělství znovu o spolupráci policii.