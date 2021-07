Myslivci ve Šluknovském výběžku dostali za lov divočáků už přes dva miliony

„Myslím, že intenzivní zóna lovu prasat má svůj efekt. Zástřelné myslivce motivuje k tomu, aby počty divočáků v oblasti snižovali. Sice to stát stojí hodně peněz, ale na druhou stranu se tím populace trochu zredukuje,“ řekl ředitel krajské veterinární správy Ústeckého kraje Petr Pilous.

Intenzivní zóna lovu se rozprostírá na 1 500 kilometrech čtverečních Ústeckého kraje v pásmu od Šluknovského výběžku po Hřensko. V Libereckém kraji pak ve Frýdlantském výběžku. Jen v Ústeckém kraji myslivci v rámci zóny odlovili už 1 204 kusů divočáků a dalších 41 našli uhynulých či sražených.

„Celkově bylo v oblasti intenzivního odlovu, tedy v Ústeckém a Libereckém kraji dohromady, uloveno 2 484 kusů divokých prasat, nalezených uhynulých bylo dalších 72,“ vypočítal Pilous.

Ve zmíněné zóně totiž stát přes ministerstvo zemědělství také vyplácí nálezné, které činí tři tisíce korun za každého divočáka. „Jsou to uhynulá, ale třeba i sražená prasata, při nejrůznějších nehodách, ať už vlakových, či automobilových,“ upřesnil Pilous.

Jak vysvětlil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý, cílem opatření je co největší snížení hustoty populace divokých prasat. „Zástřelné a nálezné je vypláceno i kvůli monitorování afrického moru prasat. Jelikož jde o oblast s vyšší mírou rizika výskytu tohoto onemocnění, jsou všechna střelená prasata vyšetřena na přítomnost viru,“ sdělil.

Všechny vzorky negativní

Podle Pilouse se ale zatím naštěstí všechny vzorky odstřelených i nalezených divokých prasat ukázaly jako negativní. „Stejně jako dalších 141 vzorků z domácích chovů,“ podotkl Pilous s tím, že nákaza africkým morem je už téměř ve všech sousedních státech.

„V Německu, Polsku i na Slovensku. Pokud by se k nám mor zavlekl, hospodářsky by nás to silně poškodilo, omezil by se totiž vývoz vepřového masa. Německo zatím nemá nákazu v domácích chovech, ale Polsko a Slovensko už bohužel ano. Máme obavu, aby se to nedostalo i k nám. Nejde o to, že by sem ti divočáci doběhli, ale mohli by to sem zavléci lidé,“ nastínil Pilous.

I proto chce ministerstvo zemědělství i nadále motivovat nimrody k tomu, aby v „intenzivní zóně“ podél hranic lovili divočáky více a zredukovali jejich populaci. „Případné zrušení zóny intenzivního lovu se bude odvíjet od aktuálního stavu výskytu nákazy na území Česka,“ doplnil Bílý s tím, že do odvolání bude platit i vyplácení zástřelného a nálezného.