Šluknov a okolí: malé české Nizozemí turisty překvapí

Nejsevernější bod Unikátem Šluknovského výběžku, jehož největší města Varnsdorf a Rumburk v devatenáctém století platila za metropole textilního průmyslu, je také to, že se zde nalézá nejsevernější místo republiky. „Český Nordkap“ byste našli u osady Severní poblíž obce Lobendava. Ke kýženému kamennému obelisku se z Lobendavy dostanete značenou lesní cestou podél státních hranic a hraničních patníků. Mimochodem, právě odtud je to z Česka nejblíž k moři – k břehům Baltu je to vzdušnou čarou „jen“ tři sta kilometrů. A také z Lobendavy můžete vykročit na křížovou cestu – na vrchu Jáchym, asi dva kilometry od obce, se nalézá ta vůbec nejmladší z celkem čtrnácti kalvárií Šluknovského výběžku. Vznikla až v první polovině devatenáctého století a v roce 2018 byla po letech devastace dokončena obnova jejích jednotlivých kamenných zastavení a také přilehlé malebné kaple svatého Jáchyma.