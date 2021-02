Myslivci kvůli moru ulovili už stovky prasat, stát je motivuje finančně

„Od 15. listopadu ulovili myslivci v naší části zóny, tedy na Děčínsku a ve Šluknovském výběžku, celkem 366 kusů divočáků a dalších třináct nalezli uhynulých. Je to podstatně více než v předchozích letech ve stejném období,“ sdělil ředitel krajské veterinární správy Ústeckého kraje Petr Pilous. Ve větší části zóny lovu v Libereckém kraji bylo odloveno už přes 650 kusů černé zvěře.

Intenzivní zóna lovu se rozprostírá na 1500 kilometrech čtverečních ve Frýdlantském výběžku na Liberecku a v pásmu od Šluknovského výběžku po Hřensko v Ústeckém kraji.

„Ze severu je mezi Hřenskem a Harrachovem ohraničena státní hranicí s Polskem a Německem. Ve vnitrozemí vymezují oblast silnice mezi Harrachovem a Hřenskem, které vedou přes Tanvald, Jablonec, Liberec, Jablonné v Podještědí, Nový Bor, Děčín a Hřensko,“ napsalo v tiskové zprávě ministerstvo zemědělství.

Polsko je dnes kompletně zamořené, už je to tam i v chovech domácích prasat. V Německu to začínalo v Braniborsku, ale nákaza už je i v Sasku. Petr Pilous ředitel krajské veterinární správy Ústeckého kraje

Nimrodi z honiteb ve zmíněných oblastech dostávají od státu takzvané zástřelné ve výši dva tisíce korun za každého zastřeleného divočáka a čtyři tisíce nálezné za každý uhynulý kus.



Mimo zónu pak stát vyplácí jen nálezné dva tisíce za uhynulé kusy. Vzorky zvěře, ať už ulovené, či nalezené, musejí myslivci posílat veterinární správě.



Nákaza africkým morem se naštěstí zatím u žádného divočáka nepotvrdila. „To by znamenalo opravdu velký problém,“ podotkl Pilous.



Africký mor prasat je velmi nebezpečné, nakažlivé virové onemocnění, proti kterému neexistuje žádná vakcína. Nakažená zvířata se nijak neléčí, musejí se usmrtit. Na člověka se vir sice nepřenáší, ohrožuje ale hospodářské chovy.

Do Evropy byla nákaza zanesena v roce 2007 z Asie a v loňském roce už byl hlášen výskyt ve 14 zemích Evropy. Rozšířila se i v obou sousedních zemích na severu.

Obrovská reprodukční schopnost

„Polsko je dnes kompletně zamořené, už je to tam i v chovech domácích prasat. V Německu to začínalo v Braniborsku, ale nákaza už je i v Sasku, zhruba padesát kilometrů od hranic. Riziko, že bude v období chrutí (páření) zavlečena i k nám, je velké,“ upozornil Pilous.

Kdyby se africký mor divokých prasat do Česka skutečně dostal, mohlo by to zlikvidovat zdejší velkochovy domácích prasat. Podle dat Českého statistického úřadu je v nich jen v Ústeckém kraji přes 108 tisíc kusů. Při potvrzení nákazy by přitom musel být celý velkochov vybit.

„Riziko tu zkrátka je, proto se myslivci snaží populaci divočáků snížit. V celé republice jsou totiž přemnožení. V loňském roce bylo v Česku uloveno 250 tisíc kusů černé zvěře a nic neubylo. Jejich reprodukční schopnost je obrovská,“ podotkl Pilous s tím, že situaci nepomáhají ani teplé zimy a dostatek potravy, jako jsou žaludy či bukvice, v lesích.