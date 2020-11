Prasečí mor je už v Sasku, v Česku hrozí stavby ohradníků i vybíjení chovů

Zatím poslední případ nákazy se objevil u obce Krauschwitz v okrese Görlitz, což je zhruba šedesát kilometrů od Frýdlantského výběžku.

Pokud by se prasečí mor přiblížil víc k hranici s Českem, znamenalo by to pro Liberecký kraj velké komplikace. V ohrožení by se ocitly především zdejší chovy prasat, kterým by hrozila likvidace. Například poblíž Náhlova je plemenný chov, ze kterého jde plemenný materiál do celé Evropy.

V Polsku vybili desítky tisíc prasat

V Polsku se na jaře kvůli šíření prasečího moru nuceně vybilo několik desítek tisíc prasat domácích. V Libereckém kraji je podle údajů Českého statistického úřadu přes 17 a půl tisíce kusů domácích prasat. Selat, která se zabíjejí na maso zhruba po 70 dnech od narození, se vloni v kraji narodilo skoro 36 tisíc kusů.

Africký mor prasat je vysoce nakažlivé virové onemocnění, proti kterému neexistuje žádná vakcína. Nakažená zvířata se neléčí a musejí se usmrtit. Mor napadá jak divoká, tak domácí prasata. Na člověka se vir nepřenáší, ale sami lidé mohou být přenašeči.

„Zatím se nákaza šíří jakoby podél dálnice A4, tedy z Polska přes Görlitz dál na západ. Ale kdyby se posunula víc k jihu, tedy k nám, nastal by opravdu velmi vážný problém. Bohužel, zatím se to Němcům nedaří zastavit. Jsme proto v úzkém kontaktu jak s mysliveckými sdruženími a chovateli prasat, tak s krizovým odborem na Krajském úřadě Libereckého kraje,“ řekl ředitel Krajské veterinární správy Roman Šebesta.

Příchod moru nezastavil ani plot

V pohotovosti jsou přitom krajští veterináři už od jara, kdy se ohnisko prasečího moru objevilo v polské Lubani, zhruba sedmdesát kilometrů vzdušnou čarou od Liberce. Nákaza se tam prokázala u divokých prasat a také v chovech prasat domácích. Němci proto postavili podél německo-polské hranice ochranný plot a pachové odpuzovače, aby zamezili přesunům divokých prasat. Stavba plotu stála 250 tisíc eur.

Přesto se teď nákaza dostala i do okresu Görlitz. Už v září se ohnisko objevilo o padesát kilometrů výš u v okolí města Cottbus. Aktuálně je v tomto území evidováno 124 kusů nakažených divočáků.

„Varovné je, že v případě okresu Görlitz se jednalo o uloveného, nikoliv uhynulého divočáka. To může znamenat, že v oblasti je prasečí mor přítomen už delší dobu, a že zde bude zřejmě víc případů. Navíc nevíme, jestli se tam nákaza dostala z Polska nebo je oblast výskytu prasečího moru v Německu větší, než se dosud předpokládalo,“ sdělil ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Veterináři sledují zásilky masa a činnost jatek

Veterináři v Libereckém kraji tak mají nejvyšší pohotovost. „Sledují se zásilky vepřového masa ze zahraničí, víc kontrolujeme činnost jatek, aby se vyloučily porážky masa, u kterých není jasný původ. Aktualizujeme počty divokých prasat i prasat ve velkých i malých chovech a sledujeme, jak jsou zabezpečeny,“ poznamenal Šebesta.

„Zvýšil se i odběr vzorků od uhynulých divokých prasat. Posilujeme i personálně. Musíme být připraveni na to, že nákaza se k nám dostane a bude nutné likvidovat chovy. K tomu potřebujeme jak lidi, tak materiál.“

Veterináři jsou také v kontaktu s preparátory, protože lidé si často vozí různé trofeje i ze zemí, kde se prasečí mor vyskytuje. Vir se přitom dokáže udržet i v sušeném či mrazeném mase.

V Německu podél hranice s Polskem se teď snaží zabránit dalšímu šíření nákazy i pomocí pátracích psů a dronů. Vyhledávat mají uhynulé divočáky. Pokud by se vlna prasečího moru posunula víc k Česku, začaly by se elektrické ohradníky a pachové odpuzovače podél hranice stavět i u nás.

Prasečí mor představuje i ohrožení ekonomiky. Němci teď nesmí vyvážet vepřové maso, přitom jejich největší odběratelé jsou Čína, Japonsko a Jižní Korea.



„Vybíjení chovů má velké dopady na chovatele, zpracovatele masa, ale i zákazníky. Když prasečí mor před časem postihl Čínu, byl to ohromný problém. Vybili chovy a pak maso skupovali po celé Evropě a tady nebylo téměř k dostání,“ dodal Šebesta.

Intenzivní lov napříč kraji

I proto začne od pondělí 16. listopadu platit nařízení Státní veterinární správy (SVS) o mimořádných veterinárních opatřeních, kterými bude vymezena oblast s intenzivním lovem prasat divokých v Libereckém a Ústeckém kraji.

Informaci rozeslala ve středu 11. listopadu Krajská veterinární správa SVS pro Ústecký kraj okresním mysliveckým spolkům, jejichž území budou spadat do oblasti s intenzivním lovem černé zvěře.

Jde o oblast ohraničenou na severu státní hranicí s Německem a Polskem, dále na západě silnicí číslo 62 od Hřenska k Děčínu, dále silnicí číslo 13 nebo E442 od Děčína přes Nový Bor a Jablonné v Podještědí do Liberce, ale také silnicí číslo 14 do Tanvaldu a nakonec po silnici číslo 10 do Harrachova po státní hranici s Polskem.