Nářez pro opravdové vodáky. Některé úseky Ploučnice nic v Česku nepřekoná

Může se hodit Délka a obtížnost sjížděného úseku:

Ploučnice se dá splouvat ze Stráže pod Ralskem až do ústí do Labe v Děčíně, celkem 85 km. Nejhezčí úsek najdete mezi Mimoní a Brennským mlýnem, který zdatnější vodáci zdolají za 1 den. Dvoudenní doporučený program:

Průrva Ploučnice - Boreček 14 km, 4-5 hod. ZWC (mírně proudící voda).

Boreček – Brennský mlýn 15 km, 4-5 hod. ZWC Úseky Mimoň – Boreček a Veselí – Brennský mlýn zarůstají vegetací, zejména na jaře před prořezáváním toku tady počítejte s množstvím překážek a nutností přenášení. Informace o aktuálním stavu vody a sjízdnosti:

Z Mimoně je Ploučnice sjízdná celoročně. Pro úsek Průrva – Mimoň je třeba minimálně 36 cm na vodočtu ve Stráži pod Ralskem. Online vodočet zde. Vodácká kilometráž: https://www.raft.cz/cechy/ploucnice.aspx?ID_reky=14&kilo=kilom

Ubytování: Polohou ideální je vodácké tábořiště Boreček s kioskem, WC a sprchami. Další tábořiště najdeme v Mimoni. Mezi Mimoní a Brennským mlýnem je táboření zakázáno (oblast CHKO). Půjčovny lodí: lze využít služeb několika místních půjčoven, největší z nich je spol. Meandry, která provozuje tábořiště Boreček a dopravu. Více info najdete zde. Z dalších půjčoven jsou to například Vydrýsek a Průrva Ploučnice. Kdo chce jet i spodní Ploučnici, může využít půjčovnu U Močálu. Doprava: v sezoně můžete využít speciální vodácké linky, kterou organizuje půjčovna Meandry Ploučnice. Bus jede v sobotu ráno z Borečku na Průrvu a v neděli z Brennského mlýna do Borečku. Po dohodě lze dopravu objednat i individuálně.