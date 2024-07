Hit před bitvou. Kabáti v Teplicích před Spartou představí novou hymnu

„Na mě působí jako staroanglická hymna, něco ve stylu liverpoolského popěvku You’ll Never Walk Alone. Žádný rockový nářez, ale song, který si fanoušci budou schopní zazpívat,“ popsal své dojmy Martin Kovařík, marketingový ředitel FK Teplice.

Deset minut před utkáním, které se vykopne v pět odpoledne, na hrací plochu napochodují téměř kompletní Kabáti kromě Milana Špalka, trávícího dovolenou ve Španělsku. S nimi i legendy teplického fotbalu nebo herec Marek Taclík, pravověrný příznivec. A pak z amplionů zazní nová hymna. Klub ji s předstihem zveřejnil na svých informačních kanálech, aby se ji fanoušci stihli naučit.

„Nejde o novou písničku, ale o historický popěvek fanoušků, který se tady zpíval desetiletí. Ještě na starém stadionu na Drožďárně. Kabáti mu dali nové aranžmá, Milan Špalek přetextoval druhou sloku, kapela také hymnu produkovala,“ prozradil Kovařík.

Na nahrávání se ovšem podílelo mnoho hudebníků z Teplic a okolí včetně Kamila Střihavky, autora předchozí hymny. Zpívali i členové současného realizačního týmu v čele s trenérem Zdenkem Frťalou nebo slavné persony teplické kopané.

O tom, jak Kabáti oprášili starý fanouškovský šlágr, promluvil loni v rozhovoru pro iDNES Premium jejich kytarista Tomáš Krulich: „Jde o písničku poválečnou. Museli ji vymyslet někde v hospodě. To nevygugluješ. Není autor muziky, autor textu, to je taková nějaká teplická lidovka. Nikdo neví, kde se vzala.“

Střihavkova hymna Žlutomodrá půjde do ústraní po čtvrt století, pokřtěná byla v roce 1999 před bitvou o Ligu mistrů s Dortmundem. Sám její autor přiznal: „Fanoušci ji nepřijali, to se prostě stává. Něco se ujme, něco ne. Já se až ex post dozvěděl, že tvrdé jádro a hlavně samotní fotbalisti si na oslavu vítězství zpívají v kabině Vysoký jalovec. Vědět to tenkrát, možná bych z toho i vyšel. Hymna by měla jít především naproti fanouškům.“

Křest teplické hymny Žlutomodrá, léto 1999 před utkáním s Dortmundem, zleva její autor Kamil Střihavka, legendární fotbalista Přemysl Bičovský a moderátor Petr Salava

Klub ještě chystá klip k nové oficiální klubové písni, použije i záběry z utkání se Spartou. Před měsícem si Kabát pozval na Stínadla svoje zvukaře, kteří se snažili letitý audiosystém na stadionu nastavit tak, aby hymna zněla co nejlíp. Pokřtí ji tepličtí fotbalisté vítězstvím nad mistrem?