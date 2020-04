Nezvykněte teď psa na to, že jste s ním celý den, varuje psí trenérka

Jak naučit psa, aby neskákal na gauč? Není nic jednoduššího. „Ideální je nastavit hranice už od štěňátka, ale ani pokud máte staršího psa, není nic ztraceno,“ je přesvědčena psí trenérka, přestože je mnoho jejích klientů přesvědčeno, že „teď“ něco dovolí a pak to odbourají. Mnohem snazší je ovšem od počátku psovi nastavit vše tak, jak chci aby se choval v budoucna. „Nechci, aby pes skákal na gauč? Ok, odmala ho učím, že výhodnější je být na zemi pod gaučem. Například ho tam více mazlím, dávám mu tam pamlsky, hraju si tam s ním,“ popisuje trenérka metodu pozitivní motivace, kterou lze dosáhnout téměř čehokoliv. A je to jednodušší, než následně řešit nežádoucí chování. „Takže učte pejska to, co chcete aby dělal od začátku a za vhodné chování ho odměňujte,“ má jasno trenérka.