Když po vašem odchodu pes demoluje byt, pomůže webkamera, radí odborník

Na cvičáku, kam se psem chodili, jim údajně poradili, ať ho po dobu své nepřítomnosti doma zavírají do klece. To mu sice brání v ničení věcí, ale ve štěkání a kňučení nikoliv. Tak ho začali ráno odkládat u rodičů na zahradě jako ve školce, kde si celý den hraje s jejich psy, a večer si ho vyzvednou.

Ani klec, ani odkládání ovšem mladý pár nepovažuje za řešení problému, proto se v rámci pořadu Kočka není pes obrátili s prosbou o pomoc na psího psychologa Rudolfa Desenského. Jejich příběh s Jeníčkem Česká televize odvysílala v sobotu a najdete ho tedy v jejím archivu.

Rudolf Desenský měl po setkání s Jeníčkem a jeho majiteli velice rychle jasno. Pejsek je na své majitele nezdravě fixovaný, to znamená nesamostatný a rozmazlený. (Říká se tomu také separační úzkost.) Neposlouchá je, a přestože chodili na cvičák, neumí chodit ani na vodítku. Toť vše. Nějaké trauma zažité v prvních dvou měsících života v tom podle něj v žádném případě není.

Vysvětlil proto Michaele s Ivanem, že po jejich odchodu se Jeníček přestává ovládat jen proto, že ho to nikdo nenaučil. Navíc je zvyklý, že je středobodem jejich vesmíru, proto majitelé budou muset zapracovat na jeho výchově.

A radí pořídit domácí webkameru, propojit si ji s mobilem, a jakmile v době jejich nepřítomnosti začne pes doma vyvádět, tak ho okamžitě utnout. „Pokud ho to totiž necháte dělat, tak je to mlčení, a to znamená souhlas,“ konstatuje.

Podívejte se na video, jak taková psí chůvička v mobilu funguje:

VIDEO: Dog Monitor je šikovná psí chůvička Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ve chvíli, kdy ovšem psa takto na dálku zarazíte, musíte mu nabídnout nějakou alternativu, zaměstnat ho. Pokud totiž není dostatečně unavený, nudí se. Jak postupovat, radí Rudolf Desenský v úvodním videu.

U malého Jeníčka kamera propojená s mobilem zafungovala na jedničku, už po měsíci si mladí majitelé nemohli výsledky vynachválit. Konečně mohou psa nechávat samotného doma, aniž by terorizoval je i sousedy. Klece se zbavují.