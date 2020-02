I čivava je pes. Potřebuje socializaci a bez pravidel přeroste přes hlavu

Čivavě jménem Chilli je sotva rok a už se svou rodinou pěkně cvičí. Herec Jaromír Nosek i jeho partnerka jsou poměrně časově vytížení, fenka tedy většinu dne prospí a večer a v noci je plná energie. Právě tehdy začne štěkat kdykoliv, když zatouží po jejich pozornosti nebo si chce hrát.

A nejen to. Protože nikdy nezažila pořádný kontakt s jinými psy - jak okamžitě odhalil psí psycholog Rudolf Desenský, od kterého Jaromír Nosek očekává cenné rady nejen k zanedbané socializaci a výchově, ale i k celoročnímu línání fenky - agresivně útočí i na mnohem větší psy, než je ona sama.

„Obecně platí, že malý pes neví, že je malý, a velký pes neví, že je velký,“ říká k tomu s úsměvem Rudolf Desenský. „Proto se velcí psi často bojí a malí psi jsou zase abnormální hrdinové, skoro až sebevrazi,“ konstatuje.

A praktická rada? Seznamovat Chilli na potkání s jinými psy tak, že jim Jaromír kontakt zprostředkuje jako na našem videu. Prostě si cizího psa pohladí sám, aby Chilli viděla, že s ním kamarádí, a pak jí dá očuchat ruku, kterou psa hladil. Aby fence zabránil na psa útočit, stačí mezi ně opět dát ruku.

Už po měsíci je jasné, že Chilli seznamování se s ostatními psy prospělo a lépe reaguje i na fenku Rudy Desenského. Který radí neusnout na vavřínech a v tomto řízeném kontaktu s jinými psy poctivě pokračovat.

Podobně by to chtělo zapracovat i na vymezování mantinelů, v jakých se Chilli může pohybovat. Je sice malinká, ale její nevychovanost může do budoucna majitelům (i jejich okolí) poměrně nepříjemně komplikovat život. „Jakmile si pískne, respektive zaštěká, vy přicupitáte, už s vámi manipuluje. Což je v tomto věku poměrně klíčová záležitost,“ konstatuje psí psycholog s tím, že toto manipulativní chování ze strany psa je potřeba včas zarazit.

S línáním se to má tak. I krátkosrstí psi línají, přestože si řada lidí mylně myslí, že tomu tak není. A může to souviset s nevhodnou stravou, respektive s nevhodným stravováním. Můžete sice psovi pořídit kvalitní granule, ale pokud k tomu přidáváte pamlsky, jejichž složení ani neznáte, a jídlo od stolu, což je také špatně, může se to projevit i na kvalitě respektive nekvalitě srsti.