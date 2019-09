Má váš pes nedostatek pohybu? Při venčení ho zapřáhněte do koloběžky

Jedním z propagátorů tohoto druhu sportu je Lucie Schönová. Dostala se k němu vlastně náhodou. Jako bývalá atletka a zároveň milovnice psů se věnovala psím aktivitám ve formě dog brisbee, tedy házení létajícího talíře, který pes aportuje.

Její pes si však poranil nohu a nemohl nadále ve vzduchu chytat létající talíř. Lucie tedy zkusila jinou formu pohybu na koloběžce a od té doby společně vyhrávají řadu cen na závodech. V roce 2017 se například stala vicemistryní na střední vzdálenosti na koloběžce se dvěma psy.



„Mé nejoblíbenější disciplíny jsou koloběžka a skijöring (oboje sprint se dvěma psy), ale strašně mě baví i různé alternativní sporty typu dog triatlon, biatlon a překážkové běhy. Jako náš největší úspěch beru každý zápřah, kdy pes i já jedeme naplno a neskončíme rozbití, a to, když mi i plyšák táhne jak o život,“ popisuje.

Výrazem plyšáci míní psy zvláště malých plemen, které by si s mushingem nikdo nespojoval. „Běhají i malí psi. Některé to opravdu baví, takže se nemusíte bát je zapřáhnout. Dokonce na některých závodech pro ně vypisují i zvláštní kategorii, aby nemuseli konkurovat velkým specializovaným psům,“ říká musherka.

„Jsem moc ráda, že popularita mushingu u nás roste. Stovky lidí už objevily kouzlo tohoto zábavného sportu, pořádají společné vyjížďky, organizují se jak amatérsky na Facebooku, tak ve sportovních klubech. Mnozí kombinují zimní jízdy na saních či běžkách s jízdou na koloběžce od jara do podzimu,“ vypráví nadšeně Lucie Schönová.

A jaká plemena můžete před koloběžku zapřáhnout? Opravdu to nemusí být žádní velcí tahouni nebo obvyklí malamuti či husky. „Plemena můžete na koloběžce venčit skoro všechna, včetně kříženců. Malým pejskům prostě musíte víc pomoci vlastním odrážením,“ doporučuje.

Mushing tak řadí mezi ostatní psí sporty jako agility a zároveň doporučuje venkovní pohyb se psem skloubit i s vlastním aktivním pohybem. „Pro mě je to především radost ze společného pohybu, z rychlosti a adrenalinu. A když to někdy nejde, tak psy holt vypřáhnu, ťapeme si to svoje a kocháme se,“ bere to s nadhledem.

Je ovšem pravda, že se nedoporučuje malá koloběžka, která sotva uveze svého majitele. Psi totiž někdy mají své „vrtochy“ a jsou schopni náhle změnit směr, což vede k pádům.

„Tyto koloběžky se vyrábějí v řadě variant, počínaje těmi pro začátečníky až po profesionální závodníky. Mají rozšířený protiskluzový nášlap, který umožňuje stání sounož, zespodu je přitom chráněn speciálními sváry a výztuhou. Odpružená přední vidlice se zase postará o hladkou jízdu terénem,“ popisuje Marek Kostka, který se stavbou speciálních mushingových koloběžek zabývá.

Potřeba bylo vyřešit i napojení psa samotného na koloběžku. V přední části je namontovaný speciální adaptér, skrze nějž je vedeno pružné vodítko. A protože se jezdí i v terénu, důležité jsou pláště s terénním vzorkem a samozřejmě dobré brzdy, abyste zabrzdili sebe i rozběhnutého psa.

Lucie Schönová však dodává ještě jeden důležitý detail. „Zásadní je koupit pejskovi postroj na tělo, tahání za obojek opravdu nezkoušejte, abyste mu nepřivodili úraz,“ doporučuje.