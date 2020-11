Americký bezsrstý teriér je v Česku ještě neuznaný, ale zahrne vás láskou

Na rozdíl od jiných nahatých psích plemen nesahají kořeny tohoto naháče příliš hluboko. Historie amerického bezsrstého teriéra se začala psát v srpnu roku 1972 v americkém státě Louisana.

Tehdy čistokrevná fenka rat teriéra porodila holé štěně známé pod jménem Josephina, které položilo základy tohoto zajímavého plemene. K pečlivému šlechtění byli použiti pouze rat teriéři, tedy americký bezsrstý teriér byl po určitou dobu brán jako varianta tohoto plemene.

V roce 2004 byl však americký bezsrstý teriér uznán UKC (United Kennel Club – kynologický chovatelský klub působící převážně v Americe, obdoba FCI) jako samostatné plemeno. Mezinárodní kynologická federace FCI toto plemeno zatím neuznává, nicméně americká bezsrstý teriér se může účastnit výstav pořádaných pod záštitou této federace ve skupině neuznaných plemen.



Existuje bezsrstá a osrstěná varianta

Americký bezsrstý teriér je menší pes s dobře nasvaleným tělem. Kohoutková výška činí u psů i fen 26 až 40 cm. Vzhledem k rozsahu kohoutkové výšky se hmotnost těchto psů pohybuje mezi cca 5 až 12 kg.

Na jeho široké klínovité hlavě jsou posazené uši ve tvaru písmene V. Tak jako u všech ostatních naháčů i zde existuje osrstěná varianta plemene. Ocas je nesený vzpřímeně , anebo může být v zemi původu zkrácený kupírováním u osrstěné varianty.

Americký bezsrstý teriér Původ plemene: USA Účel plemene: Společník Další názvy: American Hairless Terrier Uznání: Neuznaný FCI Velikost v kohoutku: 26–41 cm Hmotnost: 5–12 kg Průměrný věk: 15 let Pořizovací cena: Obecně v rozmezí 20 000 až 40 000 Kč

Zbarvení kůže i srsti se může vyskytovat v mnoha barvách i vzorech. U bezsrsté varianty, která může být zbarvena jakkoliv, je zbarvení kůže nejčastěji různobarevné, kdy se na podkladové barvě vyskytují jinak zbarvené skvrny různé velikosti. Existují však i celobarevní jedinci.



Kůže může mít barvu od růžové až po tu nejtmavší. U osrstěné varianty je povoleno zbarvení čistě bílé, dvoubarevné i trikolor. Dále jde o zbarvení černé, žlutohnědé v mnoha odstínech, čokoládové, modré, modro béžové a citronové. Co je však u všech barev osrstěné varianty podmínkou, je přítomnost jakéhokoliv množství bílé barvy kdekoliv na těle psa.

Z náhody se stala životní láska

Tuto zajímavou psí rasu blíže představila chovatelka Jana Steininger, která žije s těmito teriéry již 15 let a jejich chovu se věnuje od roku 2008.

Zajímavosti Na rozdíl od ostatních naháčů je toto plemeno zpravidla plnochrupé.

Nahatá štěňátka se rodí s jemnou srstí, zakrnělou podsadou po celém těle, která do 6. až 8. týdně věku postupně vypadá. Někteří lysí jedinci mohou mít po těle tzv. štětiny, které jsou však vylučující vadou z chovu.

Barva kůže tohoto plemene se mění s ročním obdobím. V zimních měsících je světlejší, naopak v letním období tmavne vlivem opálení.

Plemeno bylo dříve rozděleno na dva velikostní rázy – mini a standardní. Mini zahrnovalo všechny jedince menší 33 cm. Nakonec se však vzhledem ke zdravotním problémům od mini varianty upustilo a v současnosti existuje jen jedna varianta plemene.

Lysost u tohoto plemene je geneticky podmíněná odlišně než u ostatních známých nahatých ras. Na rozdíl od peruánského a mexického naháče a čínského chocholatého psa se při spojení dvou lysých amerických bezsrstých teriérů narodí údajně vždy pouze holá štěňata, nikdy se zde nevyskytne osrstěný jedinec.

„O americkém bezsrstém teriérovi jsem se náhodně dozvěděla z psího časopisu, kde se psalo o prvních pěti jedincích, kteří v roce 2004 přicestovali do České republiky. Osud tomu chtěl a já získala svoji první fenku z historicky prvního vrhu u nás jménem Angel Naked Minies. Tato dnes již patnáctiletá psí babička mě naprosto učarovala,“ vzpomíná chovatelka.

Jeho příjemné kůže se budete chtít neustále dotýkat

Americký bezsrstý teriér je vždy dobře naladěný. Je to velmi přátelský a vskutku příjemný společník, který naprosto zbožňuje tulení. „Milují mazlení, hlazení, doteky vaší ruky – zkrátka veškerý fyzický kontakt s vámi a vaší rodinou. Doslova je to vynáší do nejvyšší blaženosti,“ povídá chovatelka Jana Steininger.

Podle ní se však i z majitele tohoto holého mazla stane „závislák“. „Budete se ho chtít neustále dotýkat, protože jeho sametově hebká kůže je velmi teplá a voňavá a člověka zkrátka vybízí k laskání,“ upřesňuje chovatelka.

Teriéra v sobě tento nevšední psík skutečně nezapře. Je velmi bystrý a energie má na rozdávání. „Ke svému štěstí prostě potřebují pohyb. Nemusí být však nijak náročný a přizpůsobit se mu dokáže každá věková kategorie,“ povídá chovatelka. Právě díky svému akčnímu temperamentu je vhodný na řadu psích sportů.

„Je to sporťák tělem i duší. Nadchnete ho pro agility, coursing a jiné psí sporty,“ říká Steininger. Najdou se i jedinci, kteří sportování příliš neholdují. „Takoví psi rozhodně nejsou lenoši. Vždy si s nimi najdete společné aktivity, které si budete užívat,“ doplňuje chovatelka. Tento energický pes umí být i velmi mírný, ukázněný, empatický a trpělivý. Může proto být vhodným adeptem na canisterapii.

„Od roku 2012 jsem se se svými psy věnovala canisterapii a moje první fenka Angel byla zároveň i první canisterapeutkou svého plemene v Česku,“ doplňuje Jana Steininger.

Je to multifunkční pes

Výhodou amerického bezsrstého teriéra je bezesporu jeho všestrannost. „Jestliže potřebujete psa, který má z každého soudku něco, tak je to právě americký bezsrstý teriér. Jeho povahové vlastnosti jsou doslova širokospektrální,“ povídá chovatelka Jana.

Tento veselý pejsek s vámi bude sdílet všechny aktivity, bude rád u všeho „asistovat“ a o všem bude mít dokonalý přehled. S tím souvisí i jeho ostražitost, která ho dělá vcelku spolehlivým hlídačem vašeho majetku.

Tak jako u každého plemene, i u amerického bezsrstého teriéra je důležitá správná výchova. Tento psík se však učí velmi rychle. „Díky učenlivé povaze nebývají se základní výchovou žádné problémy,“ doplňuje chovatelka. V bytě se rychle naučí, kde jsou jeho hranice.

„Když provedou nějakou lumpárnu, stačí jim zvýšeným hlasem vyčinit, aby pochopili své nevhodné chování,“ radí chovatelka. Americký bezsrstý teriér je taktéž velmi empatický. „Vždy se vžijí do vaší nálady a tu s vámi sdílí tak dlouho, jak je nutné,“ přitakává chovatelka.

Američtí naháči nejsou žádné křehotinky

Vzhledem k tomu, že jde o naháče, rozhodně se nehodí k trvalému pobytu venku, rozhodně s vámi musí žít uvnitř. To však neznamená, že je choulostivý či přecitlivělý – naopak.

„K mé radosti opravdu choulostivý není. Je to pes, který s vámi půjde jednoduše do všeho. Bude vám dělat radost na procházce v šatičkách, ale stejně tak bude běhat na louce a nosit vám míčky či klacíky a u toho metat kozelce,“ popisuje chovatelka.

Americký bezsrstý teriér s vámi půjde milerád na procházku klidně i do hustého lesa. „Jejich kůže je dostatečně tuhá a odolná vůči větvičkám, ostružiní a jiným nástrahám lesního porostu. Právě ty zdolávají velmi šikovně,“ vysvětluje chovatelka.

Pokud by se přece jen poškrábal či odřel, rány se mu dobře a poměrně rychle hojí a nezůstávají po nich žádné jizvy. „Tyto bolístky vyžadují stejné ošetření, které byste poskytli třeba svým dětem,“ doplňuje chovatelka.

Bezsrstá kůže vyžaduje zvláštní pozornost

Holá kůže vyžaduje péči jak v letních měsících, tak i v těch zimních. „Při pobytu na sluníčku je žádoucí mu namazat kůži opalovacím přípravkem s vysokým faktorem. Já používám opalovací krém s faktorem 50, voděodolný pro děti. Rozhodně doporučuji mazat všechny barevné rázy, protože i černá kůže se spálí,“ varuje chovatelka.

Mazání kůže je důležité, jelikož stejně jako lidská kůže se i ta psí snadno spálí a poté se loupe. Pokud se se svým naháčem budete chtít podívat k moři, je vhodné mu obléct bavlněné tričko, které jej ochrání před silným slunečním zářením. Co se týká zimy, je nutné naháče opatřit vhodným oblečkem.

„V zimě se musí teple oblékat, aby mu nebylo chladno. Potom si s vámi s radostí užije i sněhové radovánky,“ doplňuje chovatelka. Co však tito bezsrstí psi opravdu nemají rádi, je déšť. „Je skutečně uměním je v deštivý den přesvědčit, aby vystrčili nos ven a šli se vyvenčit,“ přiznává Steininger. S koupáním si hlavu lámat nemusíte.

„Koupou se podle potřeby. Ve vaně je namydlím, osprchuji a poté osuším, případně přetřu dětským tělovým mlékem. Díky bezsrstosti je jejich úprava otázkou pár minut,“ popisuje chovatelka.

Štěně berte pouze po pečlivě testovaných rodičích

V základu je americký bezsrstý teriér odolný a zdravý pes. I přesto se u něj mohou vyskytnout různé choroby. „Některé civilizační neduhy se bohužel nevyhnuly ani této rase. Projevily se u ní dispozice k takzvané degenerativní myelopatii, ale vyšetření na tuto nemoc se nepodařilo prosadit do podmínek chovnosti. Většina uvědomělých chovatelů tyto testy u svých psů provádí a zodpovědně s nimi pracuje,“ vysvětluje chovatelka.

U amerického bezsrstého teriéra je u nás podmínkou k chovnosti vyšetření očí na primární luxaci čočky (PLL). Mezi nepovinné testy se potom řadí vyšetření na degenerativní myelopatii (DM), progresivní retinální atrofii (PRA-prcd), von Willenbrandovu chorobu (VWD typ 1) a vykloubení čéšky.

„Bohužel, někteří chovatelé tyto choroby podceňují a žádné nepovinné testy nedělají. Pokud tedy budoucím majitelům záleží na zdraví svého parťáka, měli by vyhledávat chovatele, kteří své chovné jedince testují,“ doporučuje chovatelka Jana Steininger.

Amerického bezsrstého teriéra můžou potrápit i kožní potíže. „Někteří majitelé se u svých psů potýkají i s různými kožními problémy, například s alergiemi. Ty však lze snadno podchytit,“ uklidňuje chovatelka Jana Steininger.

Podle chovatelky by se měly podmínky chovu zpřísnit

Chovatelka Jana Steininger má o budoucnost plemene obavy. „Můj názor je, že pokud se nezpřísní a nesjednotí podmínky chovu, tak přijde doba, kdy jen těžko budeme hledat kvalitní zástupce tohoto báječného plemene, které kvůli tomu zůstane ještě dlouho neuznané. Bohužel už teď jsou vidět propastné rozdíly od standardu plemene.“

Právě Jana Steininger patří mezi uvědomělé chovatele a snaží se o dobro plemene i svých odchovaných štěňat. „Myslím si, že nejsem velký chovatel. Od založení mojí chovatelské stanice (2008) jsem odchovala teprve šest vrhů. Mým cílem je nabídnout zájemcům o toto plemeno kvalitní pejsky, kteří jim budou naplňovat životy a budou jejich parťáky i do nepohody tak jako mně. Americký bezsrstý teriér je pro mě zkrátka božský pes.“