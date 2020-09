Sicilského chrta považují za nejstarší plemeno. Zrodilo se ve stínu Etny

Dokáže vydržet i nehostinné podmínky, které se nachází v okolí sopky Etny, kde se tento podivuhodný pes zrodil. Má za sebou neuvěřitelně dlouhý kus cesty. Je to nejméně tři až čtyři tisíce let staré plemeno, nicméně je velmi pravděpodobné, že předci dnešního cirneca žili ještě mnohem dříve. Někteří historikové se domnívají, že cirneco je nejstarším psím plemenem vůbec a údajně by mohl být potomkem psů s názvem „canes sagaces“ ze starého Říma.

Cirneco byl jako jedno z mála plemen jen minimálně ovlivněn zásahem člověka a za celou tu dobu se téměř nezměnil. V jeho tvarování hrála hlavní úlohu příroda.



Ta z tohoto pozoruhodného psa zrodila přirozeným výběrem odolné zvíře, jenž je schopno pracovat v horku bez vody i několik hodin. Přirozené prostředí pro cirneca je zarostlé okolí sopky Etny.

Zde byl po staletí využíván k lovu malých savců, nejčastěji zajíců. Ač byl cirneco v první polovině 20. století doslova sebrán hrobníkovi z lopaty, v dnešní době jej lze nalézt po celém sicilském ostrově a menší popularitu si získal i v dalších zemích po celém světě.

Dlouhonohý elegán

Sicilský chrt je pes středního vzrůstu se čtvercovým formátem těla. Je primitivního typu, který ihned zaujme svým elegantním a jemným vzhledem. I přes svůj aristokratický dojem je to však kompaktní a silný pes, který je odolný, hbitý a velmi rychlý.

Cirneco dell´Etna Původ plemene: Itálie Další názvy: Sicilský chrt, sicilský cirneco, Sicilian Greyhound Účel plemene: Lovecký pes, společník Uznání: FCI skupina 5 Velikost: Psi 46–50 cm, feny 44–48 cm. U obou pohlaví tolerance ± 2 cm. Hmotnost: Psi 10–13 kg, feny 8–11 kg

Průměrný věk: 14 let Pořizovací cena: 25–40 000 Kč

Kohoutková výška psů je 46 až 50 cm, u fen 44 až 48 cm. U obou pohlaví je povolena tolerance ± 2 cm. Cirneco má podlouhlou hlavu, na které jsou velmi vysoko posazené vztyčené uši trojúhelníkovitého tvaru.

Jeho srst je krátká a pevná, na dotek jemná. Zbarvení srsti je plavé ve všech odstínech od světlé po tmavou. Jsou povoleny bílé znaky na hlavě, hrudi, tlapkách, špičce ocasu či břichu. Také se může vyskytnout bílý límec okolo krku, ten je však méně žádaný. Zbarvení nosní houby nese hnědý pigment v různých odstínech, nikoliv černý.

Cirneco si mě získal kromě jiného i svojí historií

Tuto prastarou psí rasu blíže představil slovenský chovatel Milan Tóth. Ač se ve světě cirneců pohybuje jen třetím rokem, jejich kouzlu doslova propadl.

„K cirnecovi jsem se dostal úplnou náhodou a ihned to byla láska na první pohled. Svoji první fenku jsem získal před třemi lety a následně o rok později jsem si z Polska dovezl další dvě feny, i když původně byla v plánu jen jedna,“ vzpomíná s úsměvem chovatel Milan Tóth.

Cirneco dell´Etna mu vyhovoval vším: svým vzrůstem, vzhledem i povahou. „Díky jejich bohaté historii, kolem které se traduje mnoho pověstí, mě však toto plemeno dostalo úplně,“ doplňuje.

Cirneco je od přírody velmi inteligentní a zvídavé plemeno. Je doslova nabitý energií, proto je důležité, aby mu byl pravidelně umožněn dostatek pohybu.„Jeho přirozená energie vyžaduje mentální i fyzický stimul. Je tedy dobré mu dopřát dostatečné množství aktivit, potom bude nejšťastnější,“ vysvětluje chovatel Milan Tóth.

S tímto plemenem se můžete věnovat mnohým sportům. „Nejvíc se uplatní při coursingu, ale díky jeho pohyblivosti je i výborným adeptem na agility, fresbee nebo také dog trekking. Dokonce znám i cirneca, který dělá obedienci,“ povídá chovatel.

U jeho výcviku je důležitá pozitivní motivace

Při výcviku cirneca je důležité si uvědomit, že na něj platí jiné metody, než jsou obecně u psů obvyklé. „Jeho výcvik by měl být zaměřený na povzbuzování jeho přirozených vlastností. Není to pes, který by se dal cvičit pod tlakem nebo klasickými postupy, které jsou používané u pracovních plemen,“ vysvětluje chovatel.

Zajímavosti Cirneco dell´Etna bývá často nazýván jako sicilský chrt, nicméně tento překlad není správný, jelikož cirneco není tak úplně chrt, ale primitivní plemeno. I přesto se s tímto pojmenováním u nás setkáte často, protože se jedná o oficiální překlad.

Tento primitivní pes je vzhledem nápadně podobný většímu faraonskému chrtovi. Obě rasy mají s největší pravděpodobností společný původ ve Středomoří.

Název cirneco je buďto odvozeno od latinského slova „Cyrenaica“, což v překladu znamená „Libye“ nebo může mít původ ze sousloví „Kyon Kirenaikos“, což bylo řecké označení pro psa (kdysi dávno byla Sicílie kolonizována Řeky). Zakomponování slova Etna vychází z jeho původu – tedy z okolí vyhaslé sopky Etny, kde se cirneco nejvíce shromažďoval.

Množné číslo od slova cirneco je cirnechi.

Jedna stará legenda vypráví, že v roce 400 př. n. l. byl postaven chrám na svahu sopky Etny. Tento chrám, který nechal vybudovat Dionýsos, střežilo tisíce cirneců. Ti měli nadpřirozené božské schopnosti, díky kterým dokázali rozpoznat zloděje a také nevěřící, které posléze vyháněli. Poutníky naopak pokojně doprovázeli až do chrámu.

První cirneco byl do České republiky přivezen v roce 1991, nicméně se u nás jedná o málopočetné plemeno. Celosvětově je cirneco velmi vzácný a mimo jeho domovinu, Sicílii, jej potkáte jen stěží.

Cirneco je pes se silnou a nezávislou osobností, tudíž potřebuje laskavý přístup, ale zároveň je důležité mu nastavit hranice. „Pokud jim člověk jednou něco dovolí, budou to dělat bez ohledu na to, jestli je to z našeho pohledu správné, nebo ne,“ varuje chovatel.

Cirneco dell´Etna je citlivý pes, který si se svojí rodinou vytváří opravdu silné vazby. K dětem je hodně tolerantní. Nejčastěji se fixuje na jednu či dvě osoby, které jsou pro něj středobodem vesmíru.

„Cirneca si musí člověk získat. Pokud se tak stane, najde v něm toho nejvěrnějšího kamaráda, který ho bude kamkoliv následovat,“ vysvětluje Tóth. Cirneco je výborným psem pro toho, kdo je ochoten mu věnovat dostatek času a náklonnosti.

„Vyžadují pozornost svého majitele a na oplátku mu ji taktéž věnují,“ doplňuje Milan Tóth. K cizím lidem se chová rezervovaně a je vůči nim uzavřený a podezíravý, což z něj dělá dobrého hlídače. Toto primitivní plemeno se hodí především pro sportovně či aktivně založené lidi, kteří jsou trpěliví a důslední. Naopak není vhodný pro netrpělivé.

„Nehodí se pro lidi, kteří nemají trpělivost, jelikož u tohoto plemene ji rozhodně budete potřebovat. Taktéž se nehodí pro lidi, kteří nejsou schopni mu dostatečně zaměstnat mysl, případně nejsou připraveni sdílet se psem svůj život naplno, nebo hledají jen psa k domu na dvůr,“ tvrdí Tóth.



Vášnivý lovec tělem i duší

Cirneco je původně lovecký pes a k tomuto účelu byl celá staletí veden. I v dnešní době se na Sicílii s těmito psy loví. Proto není překvapením, že v sobě cirneco má přirozený lovecký pud zafixovaný. Pokud vyrůstá s kočkou či jinými domácími zvířaty, přijme je do smečky. Nicméně, je možné, že menší mazlíčky lovit bude. Ostatní zvířata, která do jeho smečky nebudou patřit, jako jsou kočky, zajíci, ptáci a další, bude automaticky brát jako kořist.

Je to plemeno vyšlechtěné k lovu, proto je potřeba mu dopřát pohyb a taktéž mu čas od času zaměstnat hlavu. Má rád dlouhé procházky, včetně horských túr, a taky se velice rád proběhne. Umí však i vydatně lenošit. Je totiž dost přizpůsobivý a režimu svého pána se dokáže perfektně přizpůsobit.

Jeho srst je nenáročná na údržbu

„Má krátkou srst se samočisticí schopností. Není potřeba ho česat a pokud není hodně špinavý, stačí ho pouze přetřít vlhkým ručníkem,“ popisuje Milan Tóth. Vzhledem ke krátké srsti není cirneco vhodný pro pobyt venku.

„Život v bytě snáší stejně dobře jako v rodinném domě. Kvůli své krátké srsti však musí žít výhradně v interiéru, nikoliv na zahradě, zdůrazňuje chovatel. Zimu si toto plemeno příliš neužívá, naopak vysoké teploty mu vůbec nevadí, naopak si je užívá.

Cirneco je všeobecně zdravý a dosti odolný pes, který netrpí žádnými dědičnými chorobami. Není neobvyklé, že se dožívá úctyhodného veku. Je to však živý tvor, proto se i u něj můžou vyskytnout některé zdravotní problémy, i když jde spíše o výjimky.

„Mohou mít problém s játry či kůží, to je však spíše ojedinělé,“ doplňuje chovatel. Někdy se u něj může velmi vzácně vyskytnout luxace čéšky nebo srdeční či oční choroba. „Hlavní roli ve zdraví hraje především to, aby si zájemce vybral štěňátko z dobrého a prověřeného chovu,“ doporučuje chovatel.