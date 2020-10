I psi mají svou distanční výuku. Internet pomůže výuce poslušnosti

S možností budoucí karantény by se situace mohla zhoršit i pro pejskaře ve větších městech. Není ovšem třeba věšet hlavu, cvičit psa můžete i v domácím prostředí.

Zvláště u mladších psů je takové prostředí v podstatě ideální, neboť ho má váš chlupáč dostatečně prozkoumané, a vy tak budete mít jistotu, že právě zde se nejvíce soustředí na vaše povely. Samozřejmě je lepší, když výcvik probíhá na čerstvém vzduchu, takže zahradou nikdy nic nezkazíte, ale i v bytě lze valnou část cvičení bez problémů zvládnout.

Začněte se základními povely

Je vhodné začít se základními povely, tedy s přivoláním psa na jméno, zákazem ve formě „nesmíš“, „ne“ nebo „fuj“. Bez větších problémů zvládnete také cvičit chůzi u nohy tak, aby se pes nepletl a udržoval správnou vzdálenost.

Následně můžete začít také s obtížnějšími povely jako „čekej“, „sedni“ nebo „lehni“. A ačkoliv se to může zdát zvláštní, bez větších problémů zvládnete v domácím prostředí i přetahování či aportování. Jen dávejte pozor, ať si nerozbijete tu drahou porcelánovou vázu, co stojí v obýváku.

Jak naučit psa povelům sedni a lehni:

„Výborná věc u cvičení doma je natáčet se. Ne proto, abychom se mohli chlubit na facebooku, ale proto, že při cvičení jinak nevidíme, jaké děláme chyby, ale u druhých je vidíme, a proto máme chodit k trenérovi. Pokud doma trenér není, tak si to natočím, pak se na to video podívám a zjistím, co dělám špatně a co můžu opravit,“ radí Zuzana Novotná ze společnosti Spokojený pes.



Nebojte se internetu

Pokud jste začátečníci a chcete cvičit doma, určitě byste to neměli dělat jen tak sami. Ať už proto, že uděláte chyby, které si ani neuvědomíte, a pak je těžší to pejska přeučit, nebo proto, že začnete s moc složitými věcmi, na které pejsek ještě není dostatečně vyvinutý ať už psychicky nebo fyzicky.

Nejsnazší je začít pomocí internetu. „Online kurzů je už teď poměrně široká nabídka. A to jak pro běžnou poslušnost, výchovu štěněte, tak i specifické pro výcvik agility či posilování na balančních pomůckách,“ říká Novotná.

Výhoda online kurzů je v tom, že se postupuje systematicky krok po kroku, začíná se jednoduchými věcmi, na které se nabalují další a další, navíc dostáváte zpětnou vazbu. A v dnešní době už nejsou online kurzy nijak drahé, příkladem je Psoškola, která je za splnění určitých podmínek zcela zdarma.

Ta je navázaná na pravidelné nákupy v online obchodě pro psy. Ale existují i nezávislé společnosti, které se věnují výcviku psů podle stáří a problémů, které mají řešit. S nákupem přístupu do databáze videí se vejdete do dvou tisíc korun.

I doma mu můžete připravit tréninkové hřiště

Pamatujte na to, že v domácím prostředí existuje spoustu věcí, se kterými se hafan na cvičišti nesetká, ale v běžném životě ano. Dobrým příkladem jsou například schody.

S těmi se setká při nastupování do vlaku a autobusu či výstupu na rozhlednu. Situací, se kterými se pejsek může setkat, je nepřeberné množství a je vhodné, aby si na ně zvykl.

Připravte ho tedy na různé zvuky (vysavač, mixér), povrchy (pet lahve, plechovky, matrace, bedýnka). Především na začátku pomáhejte svému mazlíčkovi s těmito nelehkými překážkami a uvidíte, že brzy je začne bez problémů zvládat sám. Stačí si jen vypěstovat jistou porci důvěry.

Domácí prostředí má ovšem jednu velkou nevýhodu. „Pejsek se sice naučí perfektně poslouchat, ale venku to jen tak nebude zvládat. Pokud doma na zahradě funguje přivolání, tak venku mezi psími kamarády nebo v lese, kde běhá zvěř, přivolání nebude fungovat jen tak. Na to je potřeba myslet. Pejsek umí cvik až ve chvíli, kdy ho umí za všech situací. Pokud ho umí doma, ale venku ne, tak je potřeba na tom stále pracovat a učit ho, že i venku (obecně v rušném prostředí) má cvik plnit stejně jako doma. To prostředí se musí postupně dělat těžší a těžší, nemůžu ho rovnou hodit mezi hrající si psy,“ upozorňuje Zuzana Novotná.

Připravte se na to, že cesta k tomu, aby byl váš pejsek poslušný a rozuměl všemu, co po něm chcete, bude dlouhá a trnitá. Je tedy vhodné se obrnit trpělivostí a pravidelně chlupáče odměňovat různými pamlsky.

Nezapomínejte také na to, že mu musíte dát přesné a srozumitelné povely, na psa netlačit, cvičit postupně, nepřehánět to s tresty a také psa občas socializovat, i kdyby to mělo být jen „s tím obtloustlým jezevčíkem sousedky z prvního patra“.

Zároveň je ale jasné, že vy sami nejlépe víte, co váš mazlíček potřebuje, proto neváhejte dát při jeho výcviku na svůj instinkt. Když vytrváte, výsledky se zaručeně dostaví.