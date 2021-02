Šiperka je kapesní čertovský ovčák, který má pro strach uděláno

Podle standardu sahá původ dnešní šiperky až do 17. století. Některé prameny uvádí, že byla údajně známa již z období vlády Viléma I. Oranžského, který žil v 16. století.

S největší pravděpodobností se vyvinula z ovčáckého plemene zvaného Leuvenaar, což bylo rané plemeno převážně černé barvy a menšího vzrůstu. Koncem 17. století byla oblíbená u obyčejného pracujícího lidu a také ševců v bruselské čtvrti St. Gery.

Ti pořádali soutěže, ve kterých předváděli náročně vyráběné obojky z mosazi, kterými své psy zdobili. Šiperka byla v té době široko daleko vyhlášená jako vynikající lovec potkanů, myší a jiných malých škůdců. Tento černý psík se dostal do povědomí především díky belgické královně Marii – Henriettě.



Je to poměrně malý podsaditý pes čtvercového rámce. Standard neuvádí kohoutkovou výšku, nicméně obecně měří cca 32 cm a má průměrně kolem šesti kilogramů.

Má hustou rovnou srst, jejíž zbarvení může být podle standardu FCI pouze zcela černé. Občas se ve vrhu tohoto plemene objeví i jinak zbarvení jedinci – například jednobarevní žlutí, hnědí nebo modří, ale také vícebarevní. Tato zbarvení však nejsou standardem povolena.

Ocas se buďto tradičně kupíruje, nebo se ponechá přirozeně dlouhý. Šiperky bez ocasu se rodí vzácně. V domovské Belgii je kupírování ocasu zakázáno od roku 2006.



Šiperka Původ plemene: Belgie Účel plemene: Společník, sportovní pes Uznání: FCI skupina 1 – Ovčáčtí a honáčtí psi Velikost: Obecně kolem 32 cm Hmotnost: Průměrně mezi 3 až 9 kg, žádoucí je váha mezi 4 až 7 kg Průměrný věk: 13-16 let Pořizovací cena: Mezi 15 až 30 000 Kč

První šiperka se do České republiky dostala v roce 1991. Od té doby si získala srdce mnohých pejskařů a jedním z nich je i chovatelka Karolína Šafaříková, která vlastní toto plemeno od roku 2015.

„První vrh se nám narodil v roce 2017. A proč zrovna šiperka? Hledala jsem menšího psa, který by se však neztratil vedle energického plemene, které jsem již vlastnila – australské kelpie. Na psí výstavě jsem pak zahlédla malého černého akčního pejska a po zjištění, že jde o šiperku se super povahou, bylo ihned rozhodnuto. Tohohle malého ovčáka pocházejícího z Belgie jsme prostě museli mít,“ vypráví Karolína Šafaříková.

Je malý, ale šikovný

Kam šiperka vstoupí, tam na sebe strhne pozornost. Okolí ihned uhrane svýma „čertíma“ očima a rozhodně zaujme svojí veselou a zvídavou povahou.

Zajímavosti Název slova „šiperka“ nepochází ze slova čipera, jak jistě mnohé příhodně napadlo. Toto slovo, které v originálu zní „schipperke“ pochází z vlámštiny a znamená „malý ovčák“.

Belgický král udělil v roce 1930 místnímu klubu šiperek přídomek „královský“ (Royal Shipperke Club). Tento honosný přídomek používá belgický klub dodnes.

Je sice malá, ale skutečně jen na pohled. Navíc, ona sama se za malou rozhodně nepovažuje. „Je to pes s velkým srdcem, ale v malém těle. Je dosti živý a sebevědomý a velmi rychle a dobře se učí novým věcem,“ popisuje chovatelka.

Šiperka je nabitá energií a plnit povely ji naplňuje. To z ní dělá nadějného sportovního kariéristu. „Je to aktivní pejsek, se kterým je možné dělat takřka všechny aktivity a psí sporty. Určitě se neztratí v agility, noseworku, dogdancingu, ale ani v pasení a všech dalších psích sportech různé náročnosti,“ vysvětluje Šafaříková. I přes svoji poslušnost však může být občas tvrdohlavá a nezávislá.

Lehce se přizpůsobí chodu domácnosti

Tohoto malého čiperu by si tedy měl pořídit především člověk s kladným vztahem ke sportu a aktivitě. Plemeno je vhodné pro aktivnějšího člověka, ale platí u něj pořekadlo „jaké si to uděláte, takové to máte“.

Umí se velmi dobře přizpůsobit rytmu vašeho života – ať už jako společník na výletech, cvičáku, nebo jako gaučový povaleč. Šiperka samozřejmě dokáže i odpočívat – zkrátka bude dělat to, na co se její pán zrovna cítí. Vzhledem ke své velikosti bude šťastná i v bytě nebo v domě s malou zahrádkou.

První šiperka k nám byla dovezena již v roce 1991. Štěňátka šiperky jsou čertíci s andělskou tváří.

Co je pro tohoto psa velmi důležité, je jeho lidská smečka. Vyžaduje přímý kontakt s rodinou, která ho bude milovat a pravidelně mazlit, protože to má velice rád. Potřebuje cítit, že je právoplatným členem rodiny.



Ke své lidské smečce se chová velmi vřele a oddaně. „Je to pes, který zbožně miluje svoji rodinu, a to včetně dětí,“ říká chovatelka. Šiperka si s dětmi skvěle rozumí. Je k nim velmi jemná, citlivá a trpělivá.

Stejně jako děti ji baví, když s nimi může společně řádit a tropit hlouposti. Mějte ale na paměti, že šiperka není hračka, nýbrž živý tvor, ke kterému je potřeba přistupovat s respektem. S jinými psy vychází obvykle bez problémů, to samé platí i pro kočky a jiné domácí mazlíčky či hospodářská zvířata.



Malý hlídač nenáročný na údržbu

Malá šiperka je vynikající hlídač, který má v sobě přirozeně zakořeněnou nedůvěru v cizí lidi. Je neustále ve střehu a můžete si být jistí, že uslyší každý podezřelý pohyb v blízkosti vás nebo vašeho majetku.

Setkání šiperek, které se konalo v roce 2016:

Je spolehlivým hlasitým alarmem, který zloděje sice „nezakousne“, ale rozhodně se o to bude snažit. Zkrátka, rozhodně ji nepodceňujte – je v ní víc, než se zdá.



Na rozdíl od jiných menších plemen vyžaduje téměř nulovou péči o srst. Zvýšená pozornost by měla být jen v období línání, kdy se doporučuje psa pravidelně vyčesávat a zbavovat jeho kožich staré podsady.

Jinak je šiperka skutečně bezúdržbová a nenáročná. K její psychické pohodě a spokojenosti je potřeba jí denně dopřávat pohyb alespoň ve formě procházky a věnovat jí pozornost ve formě mazlení a hraní.



Častěji se dožívá vyššího věku

Dlouhověkost u tohoto plemene není žádnou vzácností. Podle některých zdrojů jsou známé i šiperky, které se dožily více než 20 let.

Obecně je odolná vůči chorobám a má vcelku pevné zdraví. „Tento pes nějak obzvlášť netrpí na nemoci. U nás je ke vpuštění jedince do chovu povinné genetické vyšetření PRA prcd na progresivní retinální atrofii, což je degenerace oční sítnice. Taky se doporučuje nepovinné vyšetření na přítomnost luxace pately, což je vykloubení čéšky,“ vypočítává chovatelka Šafaříková.