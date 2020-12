Péče o gorily je bez návštěvníků náročnější, potřebují více zaměstnat

Hlavolam přezdívaný kulečník a vyrobený z klasického nerezového servírovacího stolku chovatelé donedávna používali pouze v zázemí, v ložnicích goril, když potřebovali zabavit jednotlivá zvířata.

Vynuceně uzavřená zoo ovšem musela flexibilně zareagovat na měnící se potřeby svých svěřenců a chovatelé jim proto stále vymýšlejí nové výzvy a hlavolamy. Tak našel svou pravidelnou cestu ke gorilám i tzv. kulečník.

Jeho princip spočívá v to, že obě patra jsou na různých místech opatřena otvorem a chovatelé na to vrchní nasypou granule. Gorily musí (třeba pomocí klacíku) do otvorů v obou patrech granule postupně došťouchat, aby jim vypadly trubkou dole rovnou k nohám.

„Kulečník“ je přitom gorilám dostupný pouze přes mříže, takže si nemohou pro granule jednoduše sáhnout. Až na Ajabua, který své drobnější ruce mřížemi zatím prostrčí a nabere si granulí plnou hrst.

Aktuální videa Krátce ze zoo místo návštěvy Na procházku nejen do Zoo Praha si milovníci zvířat jen tak nezajdou, nicméně dění ze zázemí i pavilonů se jim snaží chovatelé přiblížit alespoň krátkými videi na speciálním youtubovém kanále Krátce ze zoo. Zoo Praha můžete i podpořit a pomoci jí těžké časy překonat. Třeba nákupem dárků v e-shopu či příspěvkem na krmení zvířat uhrazením stravenky.

Ostatní si musí každou granuli trpělivě prostrkat oběma otvory, pak teprve přijde odměna. Ovšem ne každý na to má hlavu i trpělivost. Třeba pro stříbrohřbetého samce Richarda to žádná velká radost není, po chvilce snažení odchází naštvaný.

„Zato Kiburi je koumák, jak je vidět na videu, podobně jako u jiných hlavolamů. Navíc dobře ví, že se nemusí bát konkurence, takže si to v klidu užívá a nijak nepospíchá,“ popisuje vrchní chovatel Martina Vojáček s tím, že kulečník gorilám dávají k mřížím tak jednou týdně. Nejrůznější hlavolamy však řeší každý den.

„Už měly v pavilonu i sněhuláka, dokonce ve stejný den, kdy se k nám mohli vrátit návštěvníci, což bohužel opět skončilo,“ dodává chovatel. V den svých osmých narozenin 22. 12. si je tedy neužil ani sameček Nuru.



Nejmladší Ajabu je zatím takový průzkumník, momentálně prý po celém pavilonu hází klacky a čeká, co to udělá. A nejvíc ho přitahuje strop krytý jutou a tropické květiny na ochozech, které by zřejmě strašně rád shodil. Zatím tedy alespoň se zájmem pozoruje snášející se prach.