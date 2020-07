VIDEO: Tento způsob léta gorilám vyhovuje. Občas si dají zmrzlinu či růže

Kdy zastihnete nejen gorily nejaktivnější? Je to samozřejmě při krmení, proto najdete časy všech komentovaných krmení a setkání u zvířat v Zoo Praha na webu zoopraha.cz/komentka. Časy, kdy jsou zvířata k vidění, ovšem nikdy nelze stoprocentně garantovat, berte je spíše jako vodítko, kdy ta která zvířata nejpravděpodobněji zastihnete aktivní. Gorily nížinné bývají od 10:30 do 14. hodin obvykle ve vnitřní části pavilonu, po 15. hodině pak dostávají krmení venku.

Stádo sloních samic s mláďaty – tedy Lakuna, Amalee, jejich matky Tamara a Janita a starší slonice Gulab a Shanti – vychází ven podle počasí, většinou se pohybují mezi 10:30 a 14. hodinou v předním travnatém výběhu a od 14 do 17 hodin v prostředním výběhu s bazénem. Ankhor, Max a Rudi nejvíce času (zhruba od 10. do 17. hodiny) společně tráví v zadním samčím výběhu, kde je rovněž k dispozici bazén. V létě u slonů probíhají každý den od 14:30 komentovaná setkání. Ďábli medvědovití si na svůj nový výběh stále ještě zvykají, a jakožto zvířata s noční aktivitou se venku nejčastěji pohybují po 18. hodině.

Orangutani sumaterští bývají venku okolo 9. a po 15. hodině a jedí zeleninu.

Koně Převalského včetně letošního hřebečka tráví čas na vyhlídce obvykle v intervalech mezi 9. a 11. hodinou, 13. a 15., a pak ještě mezi 16. a 18. hodinou.

Klokani obrovští a rudokrcí jsou v průchozím výběhu Darwinova kráteru nyní vidět spíše dopoledne a večer, protože nemají rádi přílišné horko.

Celou skupinu lachtanů jihoafrických zastihnete společně plavat okolo 9:30 a každý den kromě pátku mají ve 13:30 vystoupení.

Lední medvědi jsou aktivní spíše dopoledne, okolo 11. hodiny, odpoledne většinou spí.

U lvů a tygrů je pobyt venku podobně jako u řady dalších druhů vázán na pěkné počasí. Obvykle bývají tyto velké kočky ve venkovním výběhu mezi 10. hodinou a 12:30, ve 13 hodin pak dostávají krmení uvnitř pavilonu.

Ptáci jsou obecně aktivní ráno a večer, přes poledne většinou spí. V Rákosově pavilonu mají nyní návštěvníci možnost kolem 14.30 vidět uměle odchované mládě nestora kea na procházkách s chovatelem v první voliéře. Úplně kdykoli jsou pak k zastižení tučňáci . V 11 u nich probíhá komentované krmení, po němž více plavou.

Varani komodští jsou v Indonéské džungli k vidění nonstop, jednou za tři až čtyři týdny vždy v sobotu od 13 hodin pak můžete sledovat jejich krmení. Nejbližší termín této dramatické podívané je 11. července.

Pokud je hezké počasí, mohou návštěvníci sledovat želvy obrovské a sloní ve venkovním výběhu i v dopoledních hodinách, jinak spíše po poledni. Až do září se opět konají oblíbené melounové středy, tedy komentovaná setkání od 13 hodin.

Žirafy dostávají druhé krmení ve 12:30 a od 13 hodin jsou již ve venkovním výběhu. Ve 13:30 pak na lávce u Afrického domu následuje komentované setkání.