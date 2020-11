V pražské zoo se 17. listopadu narodilo vzácné mládě orangutana

Pro samici Mawar je to již čtvrté mládě a druhé, které porodila v Praze. Jejím pražským prvním byla dnes sedmiletá samička Diri, jejíž narození se v únoru 2013 stalo obrovskou událostí: tehdy se tu mládě orangutana narodilo po dlouhým 42 letech (vysvětlení v článku zde).

Krátce po porodu pořídil první fotografii ještě neoschlého mláděte vrchní chovatel Martin Vojáček, mobilem a z dálky. Odpoledne však orangutani nakráčeli ze svých ložnic v zázemí do expozice v Indonéské džungli včetně samice Mawar s novorozeným mládětem v náruči.

„Ve slábnoucím podzimním světle tak bylo možné z ochozu, zpoza pletiva a částečně i rostlin, udělat první snímky našeho orangutaního přírůstku. Mládě již začalo pít a Mawar se o něj dobře stará, alespoň prozatím, a odhání od něj i svou starší dceru, zvědavou Diri,“ popisuje ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek, jak vznikly první snímky vzácného přírůstku.



„Jako bych to tušil. Dnes dopoledne jsem se rozjel do zoo – a chvilku poté, co jsem dorazil do kanceláře, mi přišla zpráva, že samička orangutana sumaterského Mawar začala rodit. Před půl dvanáctou bylo mládě na světě. Ve sváteční den se tak narodil historicky třetí orangutan v Zoo Praha,“ popsal obrovskou radost v pražské zoo Bobek. „Snad všechno dobře dopadne a 17. listopad pro nás bude rovnou dvojitý svátek. Byl by to velký úspěch našich chovatelů i celé Zoo Praha.“



Pokud bude vše v pořádku a mládě bude prospívat, mohlo by zhruba za rok řádit jako v roce 2014 roční Diri, jeho starší sestra, která ho teď zvědavě okukuje a matka Mawar ji od něj zatím odhání.

21. června 2014

Nesmírně důležité současně je, že nově narozené mládě je prvním vnoučetem legendárního orangutaního samce Kamy (1971–2013), který se v Praze narodil rodičům pocházejícím ještě z volné přírody.



„Přestože byl Kama odchováván uměle – chovatelka paní Gottfriedová ho dokonce vozila v kočárku –, měl dva syny: Filipa, který žije v Bratislavě, a Pagyho, jenž se dnes stal otcem. Ano, uznávám, že je to spletité, ale tento rodokmen má svůj význam: novorozené mládě je jediným pravnoučetem orangutanů, kteří přišli do zoo z lesů Sumatry, a je proto geneticky mimořádně cenné. Dokonce si troufám tvrdit, že nejcennější v Evropě,“ vysvětlil hned po narození mláděte Miroslav Bobek.

Na unikátním videu z roku 2010 se můžete podívat jak na novopečeného otce Pagyho jako devítiletého puberťáka (před odjezdem do bratislavské zoo), tak na Kamu, dědu právě narozeného mláděte, ještě v plné síle: