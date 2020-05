VIDEO: Gorily si návrat návštěvníků k výběhu užívaly. Jako letní kino

V pátek 13. března se brány Zoo Praha kvůli karanténě návštěvníkům uzavřely, 27. dubna se za přísných opatření opět mohly otevřít. Ovšem zatímco u jiných zvířat se lidé k venkovním expozicím dostali, ke gorilám je nebylo možné pustit.

Právě u goril jsou totiž potřebná opatření o něco složitější než u jiných zvířat, jako lidoopy je může ohrozit v podstatě jakákoliv nákaza, u níž hrozí přenesení z člověka. To byl důvod, proč byla venkovní expozice návštěvníkům zpřístupněna až minulý čtvrtek. A užily si to i gorily.

„Chtěli jsme návštěvníkům konečně umožnit zajít se podívat i na gorily, museli jsme ovšem přijmout řadu opatření, například vyhlídka nad výběhem zůstala uzavřená. A neobejdeme se bohužel bez zdvojnásobeného dozoru, který dohlíží, aby návštěvníci opravdu měli rouškou zakrytá ústa i nos, a aby se někdo nesnažil do výběhu něco hodit. Hrozila by kromě jiného i možná kontaminace výběhu koronavirem,“ vysvětluje kurátor primátů Vít Lukáš.



Pro gorily byl každopádně minulý čtvrtek nečekaně výjimečný. Bylo krásně, a tak jim jako obvykle za pěkného počasí chovatelé po venkovním výběhu rozhodili kousky zeleniny a dovnitř pavilonu větve na okus. Pak ovšem gorily zjistily, že se venku něco děje. Že se na ně přes vodní příkop opět dívají návštěvníci. Takže popadly větve z pavilonu a vyrazily s nimi ven jako do letního kina s popcornem. Aby měly při pozorování lidí s dětmi co ujídat.

Opravdu si vyloženě posedaly na svah naproti návštěvníkům a obzvlášť některé z nich nemohly z lidí spustit oči. Dospívající Nuru je projížděl hodně pátravým a dlouhým pohledem, stříbrohřbetý samec Richard házel očima na všechny strany. Zato samice Shinda směrem k lidem jen krátce koukla a dál měla oči jen pro zeleninu poházenou ve výběhu.

Nuru s Kiburim návrat návštěvníků k jejich expozici uvítali. Baví je pozorovat dospělé i děti.

Chovatelé také zaznamenali, že gorily byly během čtvrtečního dopoledne více venku, kde se mohou bavit prohlížením lidí. Zevnitř si jen chodily vytahovat větve, aby je mohly při pozorování lidí okusovat.

Gorilám během karantény museli stačit chovatelé, na návštěvníky dlouho čekaly.

Následující dny už naznačily, že pro gorily se vše vrací do normálního režimu. Po lidech sice stále sem tam pokukují při sbírání kousků zeleniny po výběhu, jinak si však v klidu škubou trávu, povalují se a pak se vracejí do pavilonu. Tam ulehnou a užívají si svůj obvyklý denní režim. Tak to koneckonců dělají i gorily žijící ve volné přírodě.

Od pondělí 25. května by návštěvníci měli mít možnost zajít se za gorilami podívat i do pavilonu. Právě pondělí je termínem, kdy má i Zoo Praha zpřístupnit jak vnitřní expozice a pavilony, tak restaurace. Stále ovšem za zpřísněných podmínek jako je nošení roušek, dodržování rozestupů a dalších bezpečnostních a hygienických opatření platných od 27. dubna (pokyny k nákupu elektronické vstupenky najdete zde).

Během karantény se chovatelé snažili gorily maximálně zabavit: