VIDEO: Jsou smutná, každý pohyb je překvapí. Zvířata v zoo hledají návštěvníky

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

„My jsme ze začátku říkali, že lachtanům je jedno, že tady nejsou návštěvníci. Ale teď, když už delší čas neviděli v okolí expozice žádného člověka, tak stačí, když se tam my zaměstnanci mihneme a oni okamžitě připlavou a koukají, kdo to je, co to je. Myslím, že teď už lachtanům začínají návštěvníci chybět,“ vypráví vrchní chovatel tučňáků a lachtanů Jakub Mezei, načež lachtan Meloun souhlasně přikyvuje.

Podobná situace panuje i u goril. Ty jsou teď podle vrchního chovatele primátů Martina Vojáčka bázlivější než dřív.

„Na jaře nepřestávaly vyhlížet návštěvníky a teď, jak je ta pauza delší, už ani návštěvníky nevyhlížejí. Zkraje tady trávily čas a různě koukaly do skla, ale teď momentálně jsou spíš lekavější, a když někdo přijde, tak jsou překvapené, že vůbec někdo přišel,“ vypráví.

Snaží se je proto zabavit o trochu víc než při běžném provozu zahrady. Osvědčilo se jim například ukrývat krmení do různých hraček a podobně. O rozptýlení se ale starají také nejmladší členové skupiny. „Mláďata jsou taková aktivnější, takže zaktivují i dospělé gorily,“ říká vrchní chovatel.

Návštěvníků se už nemohou dočkat i v pavilonu velkých želv. Jakmile tam někdo vejde, tvorové s krunýřem se začnou přibližovat ke sklu, aby se podívali, kdo to je. „Hlavně samec Antonio, to je velký exhibicionista,“ uvádí mluvčí zoo v Troji Lucie Dosedělová.

Bobek: Už řešíme, jak provoz zoo vůbec udržet

Uličkami zahradami sice návštěvníci už několik týdnů neprocházejí, nicméně péče o zvířata musí běžet jako normálně. „Zoo teď funguje jenom pro zvířata, nikoli pro návštěvníky. Takže od toho se odvíjí i to, že tady jsou ti zaměstnanci, kteří se starají o zvířata a o základní provoz zoo, nikoli o ten segment návštěvnický,“ říká ředitel zahrady Miroslav Bobek.

Uzavření je podle něj obrovský problém, ztráty se pochopitelně prohlubují každým dnem.

„My to v tuto chvíli odhadujeme na minimálně 80 milionů korun,“ říká s tím, že díru v rozpočtu jim pomáhá lepit jak pražský magistrát, tak návštěvníci, kteří přispívají mimo jiné kupováním takzvaných stravenek pro zvířata. Za ně pak zoo pořizuje krmení.

„Nicméně naše ztráty jsou už takové, že začínáme přemýšlet, jak do budoucna provoz zoo udržet,“ dodává Miroslav Bobek.

Kdy otevřou, zatím není jasné. V protiepidemickém systému PES se totiž na zoologické zahrady zapomnělo.