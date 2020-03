VIDEO: Smlsal přibral 50 kilogramů, vyzkoušel si den v těle tlouštíka

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Navlékl se do speciálního obleku, který ho značně rozšířil. Najednou už nevypadal na svých třiasedmdesát kilo, tipovali byste mu váhu minimálně 120 kilogramů. A obvyklé činnosti, jako třeba obutí a zavázání tkaničky, začaly být problém. „Úplně si mačkám břicho,“ úpěl Smlsal, když se snažil ohnout k botě.

Nejhorší to bylo mezi lidmi. Když si chcete sednout vedle někoho v tramvaji, ani se na něj nemusíte podívat a tušíte, jak je nadšený. O to víc, když dosednete a namáčknete ho na sklo.



Mezi největší výzvy patřil běh do schodů. Když se Smlsalovi ještě navíc rozvázala tkanička, bylo obtížné ji zavázat a udržet stabilitu. Zkusil také jízdu na kole, napasovat se za volant a řídit nebo se vyhnout s turisty v nejužší uličce v Česku. Okolí si ho neustále prohlíželo.

Příběh ze života

Ostatně, obézní lidé by o pohledech mohli vyprávět. „Někteří si o tom před vámi začnou dokonce povídat a to vnitřně strašně mrzí, člověk upadá do deprese a začne se stranit. Všemu, kde by mohl být někým konfrontován. A já, abych na to zapomněla, jsem to zajídala,“ vypráví Pavlína.

Nakonec zhubla 60 kilo po bariatrické operaci. „Tímto způsobem se odstraní přibližně 80 procent objemu žaludku a jeho zbytkový obsah se zmenší z 300 mililitrů na přibližně 150 až 180 mililitrů. Člověk se zmenšeným žaludkem začne přijímat méně potravy a také se rychleji zasytí, zatímco ostatní funkce orgánu zůstanou beze změny,“ popisuje profesor Mojmír Kasalický z Ústřední vojenské nemocnice v Praze.



V Česku je možné podstoupit tento zákrok na 15 pracovištích. Pacient však musí splňovat řadu kritérií, musí mít BMI nad 35 s přidruženými problémy, jako jsou cukrovka, vysoký krevní tlak nebo dluhodobé bolesti kloubů a zad.

Na problémy nadváhy ve spojení s diabetem druhého typu nyní upozorňuje kampaň Za lehčí život. Na webu přináší příběhy pacientů, nabízí možnosti léčby a rady, na koho se obrátit.