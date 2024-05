Změnil trénink, srovnal cukr, zhubl. Dostálovy předolympijské korekce

Trefné označení, jedenatřicetiletý Čech býka skutečně připomíná. Pod pěti kruhy je tradičně jednou z největších nadějí, pro medaile udělá vše. Z Londýna 2012 si ze čtyřkajaku přivezl bronz. Z Ria 2016 rovněž a k němu vybojoval na singlu stříbro. V Tokiu přidal ve dvojici s Radkem Šloufem další bronz a do toho má ještě pět zlatých z mistrovství světa a celkem deset medailí. Úchvatná sbírka.

Už jen olympijské zlato Dostálovi k naprosté spokojenosti chybí. Cílil na něj v Tokiu. V přípravě dřel, v závodě se pak vydal úplně ze všech sil. Ani to ale nestačilo a na singlu byl pátý.

„Já chtěl jít o zlato. Dal jsem do toho všechno, co šlo. Nepřemýšlel jsem nad tím, že bych mohl být druhý nebo třetí,“ smutnil totálně vyčerpaný v cíli.

Takže v Paříži další pokus? Ano, takový je plán.

„Dělám vše pro to, aby to dopadlo dobře. Co dobře, chci, aby to dopadlo výborně. Sen o medaili visí ve vzduchu,“ vykládá.

Tak jako každý rok i tentokrát odjel na jaře na několik týdnů na soustředění do Kalifornie. O ní říká, že už je jako jeho druhý domov, vždyť zde má už nastálo uloženou loď.

Jinak je ale jeho letošní sezona ve znamení novinek. S koučem Pavlem Davídkem pozměnili trénink, také změnil jídelníček, zhubl. V minulých letech měl touto dobou třeba 113 kilogramů. „A to byly ještě lepší roky, také jsem měl i 117,“ usmál se dva metry a tři centimetry vysoký kajakář.

Nyní, když stoupne na váhu, ukáže 108 kilo. V takové formě prý byl naposledy jako junior.

„Snažili jsme se srovnat cukr v krvi, abych neměl velké výkyvy. Hodně jsme omezili jednoduché cukry a zpracované potraviny. Bereme velký zřetel na to, kdy co jím,“ prozradil. „Cítím se dobře. Ještě jsem tedy neměl závody, tak nemůžu moc porovnávat. Ale když je člověk lehčí, má nižší ponor, díky čemuž má loď lepší jízdní vlastnosti.“

Inspirací, proč se rozhodl pro změny, mu byl i Martin Fuksa. Když český kanoista loni poprvé v kariéře získal na mistrovství světa zlato na olympijské kilometrové trati, Dostál dumal: Jak to ten klan Fuksů dělá? „Tohle zlato mu dlouho unikalo. Říkal jsem si, že to v Nymburce asi dělají dobře, tak jsem po večerech z trenéra Petra Fuksy tahal rozumy,“ říká Dostál.

Uspěl. „Hovořili jsme o náplni tréninků: co jezdit, nejezdit. O konceptu, jaké intenzity dát na jaře, v létě, na podzim. Nezávisle na sobě se mi ty informace dostávaly z více zdrojů,“ zjistil, a tak se je rozhodl zakomponovat do tréninku.

Pochvaluje si, že se cítí dobře. Samozřejmě ale ještě neví, jak na tom bude v porovnání se soupeři, což zjistí až na konci tohoto týdne, kdy v Szegedu začíná Světový pohár. Závod bude pro Dostála důležitý i proto, že si zde může zajistit českou nominaci na olympijské hry. Podle vývoje nominace se pak rozhodne, jaký bude mít další program. V ideálním případě by už rád ladil formu směrem k olympiádě. Kvůli ní vynechá i mistrovství Evropy a raději pojede trénovat do vysoké nadmořské výšky do Livigna.

Český kajakář Josef Dostál vyhrál na mistrovství světa závod rychlostních kanoistů na 500 metrů. V kanadském Halifaxu si dojel pro svůj pátý světový titul.

Ani v Paříži nebude chtít nic podcenit. Bude se soustředit čistě jen na singl a vynechá hlídky, které by mu předcházely. Stejně jako Fuksa místo olympijské vesnice sáhne po vlastním apartmánu blíž kanálu a vařit mu bude Karolína Paloudová, která s ním byla i na soustředěních.

„Pro mě je to výrazné ulehčení,“ pochvaluje si Dostál. „Tenhle komfort totiž může ve finále znamenat desetiny, klidně i nižší vteřiny. Což může být strašně moc.“

Obzvlášť pokud má zase nejvyšší ambice.