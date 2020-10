Téměř osmiletý Nuru loudí mléko, ostatním gorilám chybí hlavně návštěvníci

Rádi byste uzavřené zoo nějak pomohli? Bude ráda za čerstvé ovoce, zeleninu i suché pečivo Zoo Praha (stejně jako ostatní zoo po celé republice) uzavřením svých bran opět přišla o většinu svých příjmů, proto se na veřejnost obrací s prosbou s podporu. Můžete si vybrat například mezi sponzoringem a adopcí, které jsou populární právě u goril. Nebo nakoupit v e-shopu, kde lze pořídit například vstupenky na lepší časy, ale i řadu věcných tematických dárků. Navíc Zoo Praha zřídila dvě sběrná místa fungující v „návštěvní“ době zoo, v říjnu tedy od 9 do 18 hodin: jedno u hlavního vchodu, druhé u služebního vjezdu z ulice Pod Hrachovkou. „Pro gorily budeme rádi za šípky, které milují a jsou pro ně přirozeným zdrojem cenného vitaminu C, orangutani zase ocení jakékoliv sušené ovoce,“ popsal primáty vítané dary Martin Vojáček. Zoo Praha bude dále ráda za jablka, hrušky (v menší míře), jeřabiny, arónie, žaludy, dýně (omezeně) či kadeřávek (vše čerstvé). Případně suché pečivo – zejména chleba, housky, rohlíky a veky. Pečivo by nemělo být sladké ani posypané hrubou solí a vše by mělo být suché. Nenoste vlašské ořechy a kaštany. A v každém případě nechte při sběru čehokoliv dost plodů i volně žijícím zvířatům. Aktuální info na stránkách Zoo Praha. Děkujeme.