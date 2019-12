Zdravé vánoční mlsání, to je med, ovoce, ořechy, oplatky i divoké býlí

Křížaly, zdravé vánoční cukroví ovocné i sladká odměna pro děti. Lze je také jednoduše navléknout na obyčejnou nit a jedlý vánoční řetěz je na světě.

Odjakživa byl pro člověka cukr zdrojem rychlé energie i radosti. „Sladkou chuť, vnímanou špičkou jazyka, tělo vyhodnocuje jako dobrou. Proto je v nás touha po sladkém zakotvena již po mnoho tisíc let,“ vysvětluje Jana Vlková, odbornice na využití přírodních rostlinných zdrojů v kuchyni.

Pro ty, kteří si také chtějí užít sladké Vánoce, ovšem také co nejzdravější a s co nejmenší zátěží pro životní prostředí, zapátrala ve starých archivech, jak pokrýt touhu po sladkém z místních zdrojů. Tak, aby to současně bylo zdravé.