Kvůli koronaviru opravdu peče celá země, říká vítězka televizní soutěže

Rozhovor Martina Moravce s Petrou Burianovou proběhl přes Skype, pro čtenáře iDNES.cz taková malá náhrada za Rozstřel ve studiu, kam měli původně dorazit s cukrářem a porotcem Josefem Maršálkem po finále televizní soutěže. Jenže to už byla polovina března a všechno jinak.

Ne tak pro Petru, která současnou výjimečnou situaci bere s úsměvem. Některá omezení na její rodinu sice také dolehla, ale životní rytmus to nijak zvlášť nezměnilo. A těší ji, že lidé začali doma péct. Víc než během soutěže.

„Jsme teď taková slušná rodina od dvou dětech,“ vysvětluje, že dcera jim uvázla ve Francii u přítele, naštěstí na venkově na biofarmě, kde jsou izolovaní a kde život dál běží svým přirozeným tempem. Dva starší synové teď také bydlí u svých přítelkyň, a doma tak mají jen dva nejmladší potomky.

„Sice teď nechodíme do práce, ale jsme spolu zvyklí být. Kluci ráno vyběhnou opatřit zvířata, já s dcerou vařím a peču, pak se s dětmi učíme,“ popisuje s tím, že doma každý den pečou čerstvý chleba. A k tomu třeba sladké koláče.

S učením nejmladšího syna problém nemá, i dceru v tom věku učila doma. „Člověk zjistí, že děti nesmíme podceňovat, spoustu věcí si najdou samy. A musím říct, že na dceři se těch prvních pět let učení doma hodně podepsalo. Je teď samostatná a šikovná, jsem na ni opravdu pyšná.“

Češi si poradí, zvládnou sami péct i šít roušky

Za momentální boom pečení podle Petry opravdu může hlavně koronavirus. Jestliže měla během vysílání televizní soutěže pocit, že spolu s nimi začali lidé péct, tak koronavirus prý národ „rozpekl“ daleko víc.

„Teď už opravdu peče celá země. Nejprve v obchodech zmizela mouka, pak kvasnice,“ směje se nakažlivým smíchem Petra. A vyzdvihuje vynalézavost českého člověka, který se v tu chvíli prostě vrhne na výrobu vlastního kvásku a na internetu sdílí návody, jak si doma vyrobit droždí.

S šitím roušek Petře pomáhaly i její děti.

„Mám z toho radost, protože lidi začínají přemýšlet o složení chleba. Že prostě vezmu mouku, vodu, sůl a kvasnice nebo kvásek. A vyrobím chleba. Víc toho nepotřebuji,“ konstatuje a vysvětluje úskalí pečení kváskového chleba. A je velmi překvapená, kolik lidí se do toho pouští. „Chce to totiž trpělivost. Možná co Čech, to pekař,“ směje se Petra Burianová.

A je pyšná, že se český člověk nebojí žádné výzvy. Ať jde o pečení chleba nebo třeba o šití roušek. (Už pomine, že se do šití sama také pustila.)

Je přesvědčena, že cvičení dělá mistra. A klidně přizná, že se sama stále učí, protože ani výhra amatérské soutěže v pečení z ní profesionálního pekaře neudělala. Ale každý nový recept je pro ni výzvou, kterou ráda přijímá.

Důležité jsou základní suroviny, jídlo je lék, říká Petra

Pečení z kvalitních surovin se navíc podle ní Češi pořád ještě učí. Věří, že je v tom posune i současná situace, která nás nutí přicházet na kloub tomu, jaké je složení základních ingrediencí například u pečiva. „Pokud si udělám buchtu s poctivou domácí marmeládou, kterou vytáhnu doma z police, a pak ochutnám kupovanou, kde je to nastavené škrobem, tak není tak dobrá. A řeknu si, proč to není tak dobré jako z domácí marmelády?“

Sama je zvyklá mít v lednici máslo, vajíčka, mléko, ve spíži mouku, cukr. „To jsou základní suroviny, ze kterých uděláte strašně moc. Zároveň vás to pak nutí přemýšlet nad složením kupovaných potravin. „Není důvod, aby toustový chléb obsahoval x položek, které tam jsou navíc a v domácím pečení je nemáte. Stačí mouka, voda a droždí. A to nejsem žádný dietář ani biožena,“ usmívá s Petra, která se nepovažuje za nějakého propagátora zdravé výživy.

Jen prostě radí, že je dobré se víc dívat, co člověk kupuje. Logicky podle ní není důvod, aby třeba chléb či šunka obsahovaly cukr. Ten patří do buchet. „Věřím, že jídlo je lék a že to, co jíme, je pro nás důležité,“ říká.

Petru sledují tisíce lidí na sociálních sítích, nemá problém podělit se o praktické rady či recepty. Třeba na tak jednoduchou kefírovou buchtu, že ji s přehledem upeče i manžel. Prostě ji nelze zkazit, takže je vždycky výborná. Recept na ni si můžete od Petry poslechnout v závěru skypového rozhovoru.