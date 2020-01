Domácí farma umožní pěstovat až 24 druhů zeleniny. Vypadá jako lednice

Mělo by to znamenat průlom v tom, jak vnímáme nakládání se zeleninou. Místo abychom nakupovali zeleninu, která ujede na trh a k nám domů desítky nebo stovky kilometrů, mělo by být snazší si ji vypěstovat přímo doma. Na názvu se ještě pracuje, padají návrhy jako vnitřní kultivační stroj nebo sloupová zahrada.

Spotřebič, který navenek vypadá jako chladnička nebo vinotéka, má uvnitř čtyři pole s přihrádkami, které by měly podle velikosti umožnit vypěstovat až dvacet kousků zeleniny, což by mělo vystačit pro běžnou čtyřčlennou rodinu. Podle společnosti by tento produkt mohl pomoci dostat se ke zdravé zelenině hlavně v ročních obdobích, kdy je jí nedostatek, nebo v místech, kde je jen obtížně k dostání.

Na každém „poschodí“ lze pěstovat zeleninu z šesti semínek, která se budou prodávat s pěstírnou. Ta se postará o ideální podmínky pro růst zeleniny.

Aplikace v telefonu se bude starat o simulaci denního a nočního prostředí, časy zálivky a zároveň stav rostlin během pěstování. „Zároveň s tím cítíme potřebu zachytit trend, kdy čím dál více lidí žije vegetariánským stylem,“ tvrdí Dan Song ze společnosti LG. Zároveň zdůrazňuje i radost z pěstování vlastní zeleniny, což je také trend, který se vrací z venkova do měst.

V zařízení bude možné pěstovat až 24 druhů zeleniny nebo bylin, jako jsou bazalka, římský salát, rukola nebo čekanka. Ale jak je to obvyklé na podobných výstavách, nelze čekat, že by spotřebič byl ihned k dispozici. Na podobných veletrzích lze očekávat spíš vize, z nichž některé se skutečně ujmou a za pár let se stanou na trhu samozřejmostí.