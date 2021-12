Zbývá vám po grilování maso i zelenina? Dejte jim nový život v podobě tacos

Lea miluje cestování a nějakou dobu žila také v Mexiku. Tamní kuchyně ji naprosto ohromila a rozhodla se přijít na to, jak udělat ty nejlepší tacos.

Odkoukala také skvělé vychytávky, jak si při jejich přípravě usnadnit práci a okouzlit přátele a rodinu něčím naprosto delikátním. A navíc je to všechno vytvořené ze zbytků jídla od grilování.

Lea je založením evidentně extrovert. Ráda vaří pro celou kupu přátel, jenže se stane, že někdy navaří víc, než se nakonec sní.

Takže výjimkou není, že zbude nějaký ten kus masa a zeleniny. Proč nevyužít vzpomínek na Mexiko a nevytvořit něco, co si při pobytu v Mexiku zamilovala. Tedy autentická tacos.

„Je to tam nejpopulárnějším jídlem, a když jsem viděla zbytky po grilování, tak mi to připomnělo, že je to základem pro tento druh pokrmu,“ uvědomuje si. „Nejdůležitější složkou tacos je salsa. Ta tomu dá barvu, chuť i pálivost,“ připomíná.

Zeleninu z grilování nakrájí na drobné kousky a přidá do nich chilli papričky. Zatím si nechá přes papírový ubrousek okapat kysanou smetanu a přidá do ní nastrouhanou citronovou kůru.

Nakonec vymaže pánev „tlustým“ ze steaků a opeče na tuku kukuřičné placky a zbytek masa nakrájí na drobné proužky. Tím propojí chutě suché placky a masa.

Pak už stačí jen vrstvit: do placky nejdříve dejte dávku ochucené smetany, pak salsu a maso. „Měli byste toho mít plnou ruku a až to budete jíst, bude vám to téct všude kolem,“ vzpomíná na svůj život v Mexiku.

Suroviny:

350 g zbylé grilované zeleniny

1 limetka

150 g hovězí grilované roštěné

100 g zakysané smetany

2 stroužky česneku

1 svazek koriandru

1 čerstvé rajče

1 jalapeño paprička

1/3 másla

sůl

pepř

Postup:

Nejprve si necháme přes sítko a papírovou utěrku vykapat zakysanou smetanu od přebytečné vody.

Všechnu zeleninu včetně chilli (popřípadě i houby) si nakrájíme na velmi jemné kostičky. Ochutíme šťávou z půlky limety, solí a pepřem podle chuti. Hezky promícháme, aby se chutě spojily.

Do vykapané smetany přidáme šťávu a kůru z omyté limetky.

Koriandr nasekáme najemno včetně stonků a přidáme do smetany. Jako malou vychytávku přidejte i pár lístků nasekané meduňky. Přidáme sůl a pepř a ochutnáme.

Máslo si necháme povolit v pokojové teplotě a pak do něj nastrouháme česnek a přidáme trochu soli a pepře. Maso zbavíme tuku, který je výborný za tepla, ale studený už chutný není. Poté si maso ostrým nožem nakrájíme na tenounké plátky.

Rozpálíme si pánev, vhodíme tuk z masa a naše česnekové máslo. Na této směsi opékáme tacos placky jen dozlatova.

Na talíř položíme placku, dáme lžíci smetany, dvě lžíce zeleninové salsy a maso na plátky. Zdobíme nasekaným koriandrem.