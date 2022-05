Češi jsou milovníky grilování. Na výběr máte uhlí, plyn i elektřinu

Poznatky chytrých 1. Na gril patří jen kvalitní suroviny. 2. Zeleninu můžete grilovat ve větších kusech a nakrájet ji, až bude ugrilovaná. 3. Maso na gril by nemělo být vyndané z ledničky, ale mít pokojovou teplotu. 4. Suché zrání masa je přidaná hodnota. 5. Nakládání masa do oleje není nejlepší cesta, i když si to lidé často myslí. 6. Finální chuť se dá totiž v pohodě doladit i po sundání masa z grilu. 7. Právě ugrilované maso nechte odpočinout pod alobalem, nikdy do něj nepíchejte vidličkou. 8. Ryby na gril musí být čerstvé. 9. Na grilu se dá připravit i sladká tečka. 10. Po skončení grilování vždy gril vypalte vysokou teplotou a pak jeho rošt očistěte drátěným kartáčem. To a mnohé další se dozvíte na BBQ kurzu s Davidem Izákem za grilem. Více na weber-store.cz