Košťály z brokolice nevyhazujte. Vorel z Masterchefa ukáže výbornou polévku

„Vždycky si vzpomínám, když jsme jezdili k babičce na nedělní obědy. Moje babča je skvělá kuchařka a servírovala úžasnou brokolicovou polévku,“ říká Honza Vorel, který uchvátil porotu svým kuchařským uměním v ročníku Masterchefa 2019.

Pro tento díl Do posledního sousta si nachystal rodinný recept, jak zpracovat košťály z brokolice, které většina lidí vyhodí. Přitom nepatří do koše, ale na plotnu.

„Dnes je hodně módní používat výraz zero waste, ale bylo to tady vždycky úplně přirozeně. Naše babičky nad tím takto nepřemýšlely, prostě žily úsporně a vyhodit něco z potravin bylo pro ně nepředstavitelné,“ připomíná Vorel.

„Mám tady i zbytek pórku a odřezek parmazánu. Nabízí se, aby se z toho udělal peckový brokolicový krém,“ říká účastník Masterchefa. A aby to mělo trošku jinou chuť, „zamontuje“ do receptu i chuť choriza. V mixéru rozmixuje plátky salámu s olejem. Směs přefiltruje přes plátýnko a zůstane olej ochucený chutí uzeniny a papriky, kterou obsahuje.



Do posledního sousta Pořad, ve kterém se postupně vystřídají bývalí účastníci soutěže Masterchef, bude nasazovat každý nový díl vždy ve čtvrtek na portálu TV NOVA.



„Tak toto určitě moje babička neznala, ale je to způsob, jak do této polívky dostat další chuť a strukturu,“ radí. Ale i tak to podle jeho slov byla poctivá nešizená kuchyně, jen je možné užít trochu fantazie a trošku recept „občerstvit“.



Stejně jako s brokolicí je možné zacházet s parmazánem. „Každý nastrouhá tu měkkou část třeba na těstoviny a ty tvrdé odřezky vyhodí. A to je strašná škoda. Když je nakrájíte a dáte do podobné polévky, rozpustí se a dodá jí typickou slanou chuť. Určitě ji ozvláštní,“ doporučuje kuchař.

Suroviny:

košťály brokolice

bílá část pórku

lžíce másla

šalotka

olej

zbytek choriza

250 ml kokosového mléka

250 ml kravského mléka

parmazán

muškátový ořech

sůl

pepř

Postup:

Z košťálu nakrájíme tenké plátky na mandolíně a dáme je do ledové vody. V oleji začneme zahřívat chorizo, poté rozmixujeme a přecedíme přes plátno.

Na másle orestujeme šalotku a košťály z brokolice. Přidáme kokosové i kravské mléko. Uvaříme do měkka a rozmixujeme.

Dochutíme solí, pepřem a muškátovým ořechem.