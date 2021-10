Ze zbytků vykouzlil masterchef Roman Staša atraktivní svačinu plnou chutí

Je tu nový online pořad Do posledního sousta, který by chtěl využít schopností bývalých účastníků soutěže Masterchef. V každém z deseti dílů kuchaři předvedou, jak by si poradili se zužitkováním zbytků od předchozího oběda nebo večeře.