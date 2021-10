Adepti na Masterchefa nakrmili ženicha Berkyho, následovala sladká výzva

Amatérští kuchaři tak v další venkovní výzvě čelili opravdovému stresu, připravit svatební tříchodové menu není je tak. Navíc pro špičkového kolegu kuchaře, ke kterému většina z nich opravdu vzhlíží.

Pavel Berky skončil v soutěži Masterchef Česko 2020 třetí a stal se jednou z nejvýraznějších osobností loňské řady. „Můžu říct, že život se mi díky soutěži změnil úplně od základu, ale v tom dobrém,“ konstatoval Pavel před soutěžícími, kteří se o své místo na slunci teprve perou.



Pavel Berky se tak vrátil do soutěže Masterchef opravdu velkolepě; spolu s dlouholetým životním partnerem Matějem Pardusem si svůj svatební slib nanečisto řekli přímo před porotci. Mezi svatebčany seděli další loňští soutěžící, a ti letošní si vyzkoušeli přípravu třiceti porcí tříchodového menu. A to pro opravdu mlsné jazýčky, což zvyšovalo jejich nervozitu.



Jedním z předkrmů byly lívanečky, podívejte se, jak je připravuje Berky.

23. dubna 2021

Pavel s Matějem si nadiktovali suroviny, z nichž se mají obě tříchodová menu skládat, ostatní už bylo na soutěžících. Ti byli rozděleni do dvou týmů a každý ve venkovní kuchyni bojoval jak za co nejlepší svatební menu, tak současně o další kolo soutěže. Bylo jasné, že soutěžící z „horšího“ týmu se v dalším kole utkají ve vyřazovací výzvě a některý, nebo dokonce někteří, skončí.



Menu svatební tabule pak hodnotil jen a jen novomanželský pár, jehož chutě nakonec dokázal lépe uspokojit tým modrých vedený Petrou a jako mentorem ještě Janem Punčochářem. Pavel Berky ovšem přiznal, že rozhodnout bylo těžké, nakonec rozhodla jen větší chuťová souhra.

Romantická výzva vyřadila Tomáše a Maroše

O vyřazení dalšího soutěžícího de facto rozhodla disciplína, která také neodmyslitelně patří k lásce: sladký dort. A přestože se v ní utkalo kromě Sabiny hned několik mužů, bylo úžasné sledovat, s jakým nasazením do pečení šli. Většinou totiž přiznali, že cukrařina není jejich šálek čaje.

Dorty, které Sabina, Tomáš, Zdeněk, Maroš a Paolo upekli, si můžete prohlédnout ve fotogalerii, jejich chuť rozebrali porotci. A většinou byli příjemně překvapeni, takže o vyřazení jednoho ze soutěžících nakonec rozhodl suchý korpus jinak výborného Tomášova dortu.



Dorty se soutěžícím většinou opravdu povedly.

Tomáš vzal porážku sportovně, svou účast v soutěži si opravdu užil. „Myslím, že na sebe můžete být právem pyšný. Vy jste sem nepřišel vyhrát, já to z vás celou dobu cítil, vy jste se sem přišel bavit. A to je někdy mnohem víc, než být zarputilý a jít až do konce,“ okomentoval Tomášův konec Honza Punčochář. Tom odcházel spokojený, že se mu podařilo zase o kousek posunout své hranice jak ve vaření, tak i v životě.



Jenže Tomášovým vyřazením 14. masterchefovský večer neskončil. Zbývající čtyři soutěžící, tedy Sabinu, Maroše, Zdeňka a Paola, ještě čekala příprava romantické večeře. Hlavní surovinu vybírala Sabina, jíž se povedl nejlepší dort. Na výběr dostala lanýže, mušle svatého Jakuba a jablka. Rozhodla se pro lanýže, s nimiž vlastně všichni pracovali poprvé.



A protože mělo jít o romantickou večeři, soutěžící měli za úkol za 80 minut připravit a naservírovat tři degustační porce a obsloužit porotce v restauraci. Paolo konečně dokázal, že italská kuchyně mu je opravdu blízká, nadchl Zdeněk, i Sabina to zvládla. Porotci se rozhodli vyřadit Maroše, kterého původně tipovali na finálovou pětku. Nicméně konstatovali, že Marošovu vaření chybí emoce, s čímž se Maroš chlapsky vyrovnal. „Člověka to posouvá pořád pořád dál. Protože pořád je, co se učit, a jsem za to nesmírně rád. Je to skvělý,“ rozloučil se se soutěží.