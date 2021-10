Vařit jsem se naučil až během natáčení, říká loňský vítěz MasterChef

Tak jako se hbitě ohání vařečkou, v dospívání to ještě obratněji uměl s hokejkou. Úřadující vítěz klání amatérských kuchařů MasterChef Česko Roman Staša totiž hrával za českou juniorskou reprezentaci, kde v jednom ročníku nasázel víc gólů než třeba Jakub Voráček, pozdější hvězda NHL a kapitán seniorského nároďáku.

Místo očekávaného přesunu do dospělého hokeje ovšem přišel zlom a konec dobře rozjeté kariéry.



Rychlý hokejový nástup i pád

Ještě v sezoně 2003/2004 vedl Roman Staša coby šikovný zlínský útočník tabulku střelců národního týmu do 16 let s šesti góly. Pozdější seniorští reprezentanti Jakub Voráček a Vladimír Růžička mladší se trefili třikrát, respektive jednou.

„Ve čtrnácti se mi otočil život, když mě pozvali do Ameriky. Po návratu jsem se dostal do juniorské reprezentace. Bylo mi šestnáct a ocitnul jsem se ve skupině lidí, která se nějak chovala. Já, kluk ze Zlína, jsem se prostě přizpůsobil tomu, jak se chovala celá parta. Hokejová kabina je velmi specifické místo. Je to taková bublina, která vás pohltí. Když z ní vylezete, nestačíte se divit, jaký je svět kolem,“ vzpomínal později v rozhovoru.

Roman Staša (vlevo) jako hráč týmu Off-Ice Rats

„Hokej je specifický v tom, že vás ta bublina nepustí. Jste tam pořád. Denně, o víkendech, pořád. Je jedno, jestli hrajete za Spartu nebo za nároďák. Hokej se stane vaším životem. Pokud nemáte někoho, kdo vás na to upozorní, můžete mít dojem, že to takhle platí všude. Jsem pro, aby součástí všech sportovních týmů byl psychoterapeut,“ dodává Staša.

V internetovém projektu Bez frází svůj příběh vylíčil dopodrobna. Třeba to, jak se na prvním reprezentačním srazu setkal s nafoukaností mazáků a aby s prostředím splynul, stal se podle svých slov „nesnesitelným magorem“.

Přišel sešup a v pouhých 21 letech byl se zářnou hokejovou budoucností konec. „Jednoduše jsem vyhořel, a proto jsem kopal kolem sebe. Celá láska k hokeji prostě zmizela,“ vzpomíná.

Matla s vlastním příběhem

Poté začal dělat kondičního kouče, našel v sobě lásku k běhu i cestování. To vše popsal ve své kuchařce, která vyšla na jaře.

Poslechtěte si Rozstřel s vítězem Masterchef 2020 Romanem Stašou:

„Beru věci s nadhledem, což je vidět i podle názvu mojí prvotiny,“ říká s úsměvem k tomu, že se jeho kniha jmenuje „Matla: Kuchařka plná příběhů“. Říkáte si, jak může někdo v kuchařce vyprávět svůj životní příběh? Může.



„Já jen věděl, že jsem teprve na začátku cesty s profesionálním vařením, a vnímal jsem, že k tomu, abych vydal kuchařku, která bude složená jen z receptů, nemám dost zkušeností a zároveň jsem od fanoušků dostával hodně zpráv, že je můj hokejový příběh uveřejněný projektem Bez frází bavil a některé i inspiroval k životní změně. Tak jsem spojil recepty s celým mým životním příběhem a zvláštní kombinace byla na světě,“ říká skromně.

Přiznává totiž, že pořádně vařit se učil až v průběhu natáčení.

Natáčení ho nakoplo

„Za těch pět měsíců jsme uvařili přes sto jídel. Byl jsem půl roku zavřený v kuchyni s kuchaři. Každý večer jsme mluvili o vaření a tím se učili. Předtím jsem vařil tři čtyři roky celkem intenzivně, ale pořád totéž dokola. Kuřecí maso, pomalu pečené hovězí, občas nějakou omáčku, zelí, bramborovou kaši,“ vzpomíná.

Po svém triumfu v soutěži začal pravidelně vařit v pořadu Snídaně s Novou, během léta kuchtil na hudebních festivalech zpěváka Marka Ztraceného, jeho tvář je známá i z reklam. A hlavně rozjel svůj vlastní projekt Bezadresy.

„Jezdím vařit přímo k lidem domů, a to po celé zemi. S radostí objevuji města, která jsem ani neznal. Ale to spíš, protože jsem ve škole při zeměpise moc nedával pozor,“ dodává s nadsázkou a úsměvem. Jídlo klientům nejen uvaří, ale také je naučí postup, protože jak říká, když to zvládl on, tak ostatní také.

A před nedávném se znovu potkal před kamerami v kulisách soutěže MasterChef s porotci Radkem Kašpárkem, Janem Punčochářem a Přemkem Forejtem. Tentokrát však na té druhé straně plotny, než na které stál před rokem.

