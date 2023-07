Lahodný bůček v karamelu, beze zbytku podle Rychvalského. Využijete i kůži

Vařit se dá úsporně a přitom chutně, a to i s levnějším kouskem masa, dokázal v rubrice Beze ztrát pořadu Receptář prima nápadů kuchař Luboš Rychvalský. Připravil odlehčenou variantu oblíbené vietnamské speciality a na zmar nepřišel ani kousek kůže.

Potřebné ingredience: pěkný kousek vepřového bůčku, 3 vejce, rybí omáčka, olej na smažení, sezamový olej, třtinový cukr, asijská omáčka s chutí koncentrovaného karamelu (viz video), uzená sůl a čerstvý koriandr.

A můžeme se vrhnout do vaření. Bůček zbavíme pomocí ostrého nože kůže, tu vložíme do hrnce s vroucí vodou a přisypeme lžičku uzené soli, která odřezek masa krásně provoní. Necháme dlouze vařit, bude to trvat zhruba 3 hodiny.

Zbývající část bůčku pokrájíme na kostky, které naložíme na několik hodin do marinády z cukru a rybí omáčky. Je potřeba vše pěkně promíchat.

Po třech hodinách slijeme vývar z kůže a odstavíme ho stranou. Uvařenou kůži položíme na prkýnko a ostrým nožem se snažíme odřezat z ní co nejvíce tuku. Ořezanou kůži vložíme do trouby a necháme při 60 stupních Celsia sušit.

Marinované kostky bůčku necháme zatáhnout v karamelizovaném cukru, pak podléváme.

Poté nasypeme do hrnce třtinovýout marinované maso. Přidáme také trochu asijské omáčky s chutí koncentrovaného karamelu, která dodá pokrmu pěknou tmavou barvu a zvýrazní chuť. Promícháme a průběžně podléváme vývarem z kůže. Vaříme do změknutí, cca 20 minut, až omáčka zhoustne. Nakonec dochutíme 2 lžícemi rybí omáčky.

Vařená oloupaná vajíčka smažíme na rozpáleném tuku, vytvoří se na nich zlatavá krusta.

Současně uvaříme vajíčka natvrdo (vložíme je do vroucí vody a vaříme 10 minut). Uvařená vejce zchladíme ve studené vodě, oloupeme je a poté je vcelku osmažíme v pánvi na rozpáleném tuku z obou stran dozlatova.

Usmaženou kůži vyndáme z oleje a necháme na ubrousku okapat.

Vyndáme vejce a necháme je okapat. Do rozpáleného tuku pak rovnou na chvíli vložíme usušenou vepřovou kůži, kterou jsme mezitím vyndali z trouby. Téměř okamžitě změní tvar, barvu i objem – změní se na křupavý nadýchaný chips.

Ještě si nasekáme čerstvý koriandr nadrobno a můžeme servírovat. Na talíř položíme opečenou kůžičku, rozpůlená smažená vejce, a přidáme maso, které zalijeme karamelovou omáčkou a zakápneme pár kapkami sezamového oleje. Nakonec vše posypeme nasekaným koriandrem. Dobrou chuť.

