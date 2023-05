Zkuste grilovaný čínský bůček Char Siu a už nikdy ho nebudete chtít jinak

Na konci vesničky Bystrá nad Jizerou najdete stylový ranč, ve kterém se budete cítit jako doma nebo jako u babičky na venkově. Ve špičkovém hotelu uprostřed pastvin najdete jen klid, přírodu, špičkovou gastronomii a stylový wellness.

Na rozhraní Krkonoš a Českého ráje, na ranči Silverstone Living vám v dnešním dílu grilovací akademie její průvodci David Kubricht a Daniele Govoni ukážou, jak si na grilu připravit bůček Char Siu podle originálního čínského receptu. Přesně takový totiž dostanete v čínských obchodech s grilovaným masem.

Na čínské Char Siu budete potřebovat vepřový bůček. Kdo chce méně tučnější variantu, může ho nahradit vepřovou krkovicí. „Ale jak říkám, bůček je bůček a ten ničím nenahradíš,“ říká v úvodu epizody David Kubricht.

Bůček patří k nejšťavnatějším a pro svůj tuk, který je nositelem chuti, i k nejchutnějším masům a najdete ho snad ve všech světových kuchyních. Jeho konzumace vám čas od času prospěje, protože je plný plnohodnotných bílkovin a vitamínů, zejména skupiny B a nejvíce B1, který je důležitý pro správnou funkci vašeho metabolismu.

Bůček naložte den předem do marinády

Maso naložte do marinády. Soupis surovin najdete níže. Všechny suroviny důkladně promíchejte.

Suroviny na marinádu:

1 kg vepřového boku bez kosti a kůže

2 lžíce klasické sójové omáčky Kikkoman

2 lžíce ústřicové omáčky

2 lžíce medu

2 lžíce sladké sójové omáčky

2 lžíce rýžového vína

3 lžíce hnědého cukru

4 stroužky utřeného česneku

30 g nastrouhaného čerstvého zázvoru

2 lžičky koření pěti vůní

1 lžička bílého mletého pepře

1 lžíce Gochujang chilli pasty

Vepřový bůček kupte bez kostí, zbyvte kůže, rozkrojte ho na dva kusy. Maso vložte do skleněné misky, zalijte marinádou a nechte ideálně 24 hodin marinovat, minimálně však alespoň 12 hodin.

Po namarinovaní položte bůček na mřížku a marinádu z něho nechte 5 minut okapat. S takto připraveným bůčkem můžete do grilu.

Bůček grilujte nepřímou metodou

Pravé Char Siu se připravuje na uhlí, takže použijte gril na dřevěné uhlí s jedním kouskem ovocného dřeva na zauzení. Grilujte nepřímou metodou, to znamená, že maso není v přímém kontaktu s ohněm.

Gril rozpalte na 150 stupňů a bůček v něm nechte dělat asi hodinu a půl dokud nebude v jádru masa 90 stupňů. K tomu vám poslouží teplotní sonda. Ke konci maso potřete zbytkem marinády a po udělání nechte 10 minut odpočinout.

Hotový bůček nakrájejte na centimetrové plátky a podávejte s horkou jasmínovou rýží a omáčkou ze svařeného zbytku marinády. Nakonec dozdobte plátky lahůdkové cibulky a chilli papriček.

„A to nejlepší nakonec, jdeme ochutnat. Krásně se to rozplývá na jazyku, lehce pikantní a nádherně ovoněné kořením pěti vůní. Tohle si prostě udělejte, stojí to za to,“ říká spokojený pipMaster Kubricht.